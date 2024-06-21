В Петербурге арестовали человека малышевского сообщества, которому вменяют четыре трупа из 1990-х

Толмачева отправили в СИЗО почти на два месяца, до 19 августа.

Как ранее сообщала «Фонтанка», одно из убийств произошло в 1994 году, когда на Федюнинской улице нашли тело мужчины с огнестрельным ранением — им оказался Андрей Боровиков по прозвищу Андрей Большой, его расстреляли из обреза. На след преступника выйти тогда так и не удалось. В начале 1995 года на одной из свалок в лесу недалеко от криогенной мастерской СПбГУ нашли труп Алексея Щинова с перерезанным горлом. Следствие предположило, что его убили из-за того, что он пытался сменить бригаду. Для этого, предположительно, была привлечена подруга Щинова, которую позже нашли мертвой вместе с еще одним человеком из бригады — Алексеем Маркиным.