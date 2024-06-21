В Петербурге арестовали человека малышевского сообщества, которому вменяют четыре трупа из 1990-х

Октябрьский районный суд отправил под стражу 53-летнего Вячеслава Толмачева, обвиняемого в четырех убийствах в середине 1990-х. Об этом 21 июня сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Толмачева отправили в СИЗО почти на два месяца, до 19 августа.
Как ранее сообщала «Фонтанка», одно из убийств произошло в 1994 году, когда на Федюнинской улице нашли тело мужчины с огнестрельным ранением — им оказался Андрей Боровиков по прозвищу Андрей Большой, его расстреляли из обреза. На след преступника выйти тогда так и не удалось. В начале 1995 года на одной из свалок в лесу недалеко от криогенной мастерской СПбГУ нашли труп Алексея Щинова с перерезанным горлом. Следствие предположило, что его убили из-за того, что он пытался сменить бригаду. Для этого, предположительно, была привлечена подруга Щинова, которую позже нашли мертвой вместе с еще одним человеком из бригады — Алексеем Маркиным.
Толмачев родился и всю жизнь прожил в Ломоносове, в девяностых входил в отдельную бригаду Александра Малышева. В 1988 году он был судим за случайное убийство женщины, в 2017 уже за умышленное. Он вышел на свободу в 2022 году.