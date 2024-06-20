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    В Петербурге задержан человек легендарного малышевского сообщества. Ему вменяют четыре трупа, два у него уже было.

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    Петербургский Следственный комитет вечером 20 июня сообщил о задержании 53-летнего жителя города Ломоносов. Ему вменяют убийства из середины 90-х. «Фонтанка» знает, кого разговорили оперативники уголовного розыска.

    Фигуранта зовут Вячеслав Толмачев. Он родился и всю жизнь прожил в Ломоносове, в 90-х входил в отдельную бригаду Александра Малышева. Уголовный опыт у него большой, особо выделяются два срока за убийства женщин. Первое произошло случайно в 1998 году, второе — с умыслом, в 2017 году. Вышел из-за решетки Толмачев в 2022 году, но дышать воздухом свободы пришлось недолго.

    ГУ СК по Санкт-Петербургу

    Теперь ему вменяют четыре убийства. Первое произошло в 1994 году. Тогда на улице Федюнинского в Ломоносове нашли тело мужчины с огнестрельным ранением. Это был Андрей Боровиков по прозвищу Андрей Большой, его расстреляли из обреза. Было возбуждено уголовное дело, но выйти на след подозреваемого так и не удалось.

    В начале 1995 года на несанкционированной свалке в лесу недалеко от криогенной мастерской СПбГУ нашли труп Алексея Щинова с перерезанным горлом. По версии следствия, его убили из-за того, что он пытался сменить бригаду. Для этого якобы была привлечена подруга Щинова, она заманила его рассказами о коммерсантах без крыши. Не бесплатно.

    Девушку (ее, кстати, звали Анна Степаненко) в этом же году нашли мертвой вместе с еще одним человеком из бригады — Алексеем Маркиным. Их тела рядом с Кольцевой автодорогой близ Большой Ижоры. Обоих застрелили. Причин их убрать было две. Во-первых, они участвовали в расправе над Щиновым, во-вторых, начали говорить.

    Фото: ГУ СК по Санкт-Петербургу
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    «Следователями продолжается формирование доказательственной базы по уголовному делу, решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения», — прокомментировали задержание в ГСУ СК по Петербургу.

    Фото: ГУ СК по Санкт-Петербургу

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