При покупке квартиры на вторичном рынке к риелторам обращалось 74% россиян

Почти три четверти россиян обращались за помощью к риелторам при покупке вторичного жилья за последние 3 года, подсчитали в компании «Авито Недвижимость».



Аналитики «Авито Недвижимость» провели исследование, согласно результатам которого за последние три года 74% покупателей жилья на вторичном рынке воспользовались услугами агентов. При продаже — 45% привлекали риелторов.

