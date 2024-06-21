При покупке квартиры на вторичном рынке к риелторам обращалось 74% россиян

Почти три четверти россиян обращались за помощью к риелторам при покупке вторичного жилья за последние 3 года, подсчитали в компании «Авито Недвижимость».
Аналитики «Авито Недвижимость» провели исследование, согласно результатам которого за последние три года 74% покупателей жилья на вторичном рынке воспользовались услугами агентов. При продаже — 45% привлекали риелторов.
«На фоне высоких ставок по ипотеке продавать «вторичку» стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта, — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости». — В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников».
Особой популярностью пользуются агентства недвижимости, которые знают особенности локальных рынков и ориентированы на сложные сделки — в том числе со встречной продажей и покупкой. Тем более, что по данным «Авито Недвижимость», 53% собственников собираются купить новое жилье сразу после сделки по продаже. В соответствии с трендом, «Авито Недвижимость» тестирует сервис «Комфортная сделка», к которому уже присоединились 133 агентства со всей России. Согласно текущим результатам тестирования сервиса, на продажу объектов в зависимости от уровня сложности с помощью риелторов требуется в среднем до полугода.