КГИОП намерен защитить послевоенные здания в Новой Деревне, включив их в число «средовых»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 21 июня сообщил, что новой редакцией городского закона № 820–7 («О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия») планируют защитить 660 зданий и сооружений, которые сейчас не имеют статуса исторических. Их наделят статусом «средовых объектов». Среди таких домов — послевоенная малоэтажная застройка в Новой Деревне.
Новая Деревня — это исторический район напротив Каменного острова. Сейчас он находится между станциями метро «Черная речка» и «Старая Деревня». Ограничен Приморским проспектом, Богатырским проспектом, Торфяной дорогой, Липовой аллеей и Чёрной речкой.
«Квартал Дибуновской улицы в историческом районе Новая Деревня — это пример комплексной квартальной застройки. Кварталы, подобные Дибуновской, позволяют сохранить переход между историческим центром и современной застройкой. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти кварталы сохранялись и по градостроительному замыслу, и по архитектурному решению, и по высоте, потому что любое вторжение в этот квартал какого-то большого чужеродного объекта его разрушит», — пояснил замысел комитета временно исполняющий обязанности председателя КГИОП Алексей Михайлов.
В пресс-службе комитета рассказали «Фонтанке», что согласно проекту изменений в законе в число средовых зданий в Новой Деревне планируется внести дома в том числе на улицах Савушкина, Оскаленко, Школьной, в Шишмарёвском и Серебряковом переулках и Приморском проспекте. Предполагается, что всего в Приморском районе такой статус получат 165 зданий.
Действующий городской закон № 820–7 наделяет особым охранным статусом здания и сооружения в историческом центре, построенные до 1917 года, и в остальных районах Петербурга — с датой постройки до 1957 года. Он устанавливает границы охранных зон с определенными правилами благоустройства и строительства в зависимости от того, насколько давно были построены там дома и как много среди них памятников культуры.
Сейчас часть Приморского района относится к исторически сложившимся центральным районам города, поэтому в нем защищены здания, построенные до 1917 года. А послевоенные дома, тоже обладающие архитектурной ценностью, не защищены.
В новой редакции закона КГИОП предлагает разделить все исторические здания и постройки на ценные средовые, средовые и не обладающие культурной ценностью (несредовые). Это вызвало возмущение в градозащитном сообществе, поскольку несколько сотен зданий в историческом центре получат статус «несредовых» — и их можно будет сносить, несмотря на дату постройки. В КГИОП отмечают, что в документах встречаются и ошибочные даты.
Чиновники обращают внимание на то, что разделение зданий на категории поможет городу развиваться и вместе с тем защитить красивые дома, построенные в СССР.
У градозащитников же есть большие сомнения, что в такой классификации может быть польза. Они обращают внимание, что на смену объективному параметру оценки (дата постройки) предлагается субъективный. Уже известен перечень из 334 зданий, которые могут утратить охранный статус после принятия новой версии закона.