КГИОП намерен защитить послевоенные здания в Новой Деревне, включив их в число «средовых»

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 21 июня сообщил, что новой редакцией городского закона № 820–7 («О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия») планируют защитить 660 зданий и сооружений, которые сейчас не имеют статуса исторических. Их наделят статусом «средовых объектов». Среди таких домов — послевоенная малоэтажная застройка в Новой Деревне.

Новая Деревня — это исторический район напротив Каменного острова. Сейчас он находится между станциями метро «Черная речка» и «Старая Деревня». Ограничен Приморским проспектом, Богатырским проспектом, Торфяной дорогой, Липовой аллеей и Чёрной речкой.



«Квартал Дибуновской улицы в историческом районе Новая Деревня — это пример комплексной квартальной застройки. Кварталы, подобные Дибуновской, позволяют сохранить переход между историческим центром и современной застройкой. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы эти кварталы сохранялись и по градостроительному замыслу, и по архитектурному решению, и по высоте, потому что любое вторжение в этот квартал какого-то большого чужеродного объекта его разрушит», — пояснил замысел комитета временно исполняющий обязанности председателя КГИОП Алексей Михайлов.

Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Фото: КГИОП Поделиться Поделиться





В пресс-службе комитета рассказали «Фонтанке», что согласно проекту изменений в законе в число средовых зданий в Новой Деревне планируется внести дома в том числе на улицах Савушкина, Оскаленко, Школьной, в Шишмарёвском и Серебряковом переулках и Приморском проспекте. Предполагается, что всего в Приморском районе такой статус получат 165 зданий.



Действующий городской закон № 820–7 наделяет особым охранным статусом здания и сооружения в историческом центре, построенные до 1917 года, и в остальных районах Петербурга — с датой постройки до 1957 года. Он устанавливает границы охранных зон с определенными правилами благоустройства и строительства в зависимости от того, насколько давно были построены там дома и как много среди них памятников культуры.



Сейчас часть Приморского района относится к исторически сложившимся центральным районам города, поэтому в нем защищены здания, построенные до 1917 года. А послевоенные дома, тоже обладающие архитектурной ценностью, не защищены.



В новой редакции закона КГИОП предлагает разделить все исторические здания и постройки на ценные средовые, средовые и не обладающие культурной ценностью (несредовые). Это вызвало возмущение в градозащитном сообществе, поскольку несколько сотен зданий в историческом центре получат статус «несредовых» — и их можно будет сносить, несмотря на дату постройки. В КГИОП отмечают, что в документах встречаются и ошибочные даты.



Чиновники обращают внимание на то, что разделение зданий на категории поможет городу развиваться и вместе с тем защитить красивые дома, построенные в СССР.

