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    Нужны ли белкам грибы? Ответ — на видео из Удельного парка

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    Мы с детства по картинкам и мультфильмам знаем, что белочки уносят грибочки в свои дупла. Как обстоят дела на самом деле, интересуются ли белки грибами, — раскрывает видео, сделанное в Удельном парке в Петербурге и опубликованное 21 июня в группе «Грибы и Грибники СПб».

    Гуляющие по парку петербуржцы обнаружили подосиновик, а потом встретили белку. Она охотно взяла у людей гриб, но он оказался слишком велик, чтобы поднять его на дерево. В итоге белка нашлась: перехватила его поудобнее за ножку и унесла вглубь леса.

    Сейчас подосиновики — основные грибы, растущие в лесах Ленобласти и даже на территории Петербурга. Кроме них собирают белые и лисички.

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