На Колпинском шоссе открыли движение по двум участкам. Они стали вдвое шире

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 июня открыл рабочее движение по двум отремонтированным участкам Колпинского шоссе. В ходе реконструкции их расширили с двух до четырех полос.



Речь идет об участках от трассы М-10 «Россия» до Софийской улицы и от кольца на Софийской до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Их протяженность составляет 3,3 километра. После ремонта пропускная способность магистрали выросла до семи тысяч автомобилей в сутки. Это должно разгрузить въезд в Колпино и упростить выезд на трассы М-10 и М-11.