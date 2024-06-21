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    На Колпинском шоссе открыли движение по двум участкам. Они стали вдвое шире

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    Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 июня открыл рабочее движение по двум отремонтированным участкам Колпинского шоссе. В ходе реконструкции их расширили с двух до четырех полос.

    Речь идет об участках от трассы М-10 «Россия» до Софийской улицы и от кольца на Софийской до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Их протяженность составляет 3,3 километра. После ремонта пропускная способность магистрали выросла до семи тысяч автомобилей в сутки. Это должно разгрузить въезд в Колпино и упростить выезд на трассы М-10 и М-11.

    Кроме расширения проезжей части, при реконструкции дороги выполнили переустройство инженерных сетей, построили ливневую канализацию и локальные очистные. До осени территорию вдоль шоссе еще продолжат благоустраивать: сделают тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.

    До конца года в Петербурге планируют открыть рабочее движение еще по 10 новым объектам. В том числе завершатся основные строительно-монтажные работы на Московско-Дунайской развязке и на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. Оба объекта реализуют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году должны завершить строительство более 22 километров дорог.

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    ПетербургРемонт дорог
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