На Колпинском шоссе открыли движение по двум участкам. Они стали вдвое шире

Губернатор Петербурга Александр Беглов 21 июня открыл рабочее движение по двум отремонтированным участкам Колпинского шоссе. В ходе реконструкции их расширили с двух до четырех полос.
Речь идет об участках от трассы М-10 «Россия» до Софийской улицы и от кольца на Софийской до перекрестка улиц Фидерной и Танкистов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. Их протяженность составляет 3,3 километра. После ремонта пропускная способность магистрали выросла до семи тысяч автомобилей в сутки. Это должно разгрузить въезд в Колпино и упростить выезд на трассы М-10 и М-11.
Кроме расширения проезжей части, при реконструкции дороги выполнили переустройство инженерных сетей, построили ливневую канализацию и локальные очистные. До осени территорию вдоль шоссе еще продолжат благоустраивать: сделают тротуары, велодорожки и остановки общественного транспорта.
До конца года в Петербурге планируют открыть рабочее движение еще по 10 новым объектам. В том числе завершатся основные строительно-монтажные работы на Московско-Дунайской развязке и на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. Оба объекта реализуют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Всего в этом году должны завершить строительство более 22 километров дорог.