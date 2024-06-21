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    Россия досрочно выиграла медальный зачет игр БРИКС

    2018
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    Выиграв 177 золотых медалей, Россия заранее оформила победу в играх БРИКС. Белорусам и китайцам российских спортсменов уже не догнать.

    О победе заявили госагентства накануне вечером. На утро 21 июня медальный зачет не изменился — всего у России 358 медалей. Белорусы завоевали 34 золотых, 56 серебряных и 70 бронзовых медалей, Китай — 17–17–12. Всю таблицу можно посмотреть по ссылке.

    Игры заканчиваются 24 июня. Осталось еще 135 комплектов наград.

    Соревнования начались 12 июня в Казани. Знаменитым стал кадр с участием синхрониста Александра Мальцева — на пьедестал он поднялся один, так как больше никто на произвольную программу не заявился. Минфин выделил на проведение Игр 1,29 млрд руб.

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