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    «Андский, а не адский». В Ленинградском зоопарке показали, что у кондора на обед

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    Ленинградский зоопарк показал кровавую трапезу Евы. Видео с андским кондором 20 июня опубликовали telegram-канале зверинца.

    Гости зоопарка часто называют птицу не андской, а «адской» — из-за пугающей внешности и гастрономических предпочтений. Но ничего «адского» в кондоре нет, уверяют орнитологи.

    «Эти птицы считаются "санитарами". Поедая падаль, они очищают местность и предотвращают распространение различных болезнетворных инфекций», — отмечают сотрудники зоопарка.

    Ленинградский зоопарк

    Впрочем, иногда кондоры всё-таки нападают на ослабленных или новорожденных животных. Эти птицы могут сутками обходиться без воды и способны парить в воздухе по несколько часов в поисках пищи.

    «А иногда эти птицы наедаются так, что даже не могут сразу подняться в воздух», — добавили в зоопарке финальный штрих к портрету кондора.

    Ранее «Фонтанка» писала, Ева — одна из долгожительниц и настоящих звезд зверинца. Птице больше 50 лет и почти всю жизнь она живет в Ленинградском зоопарке. Птица прибыла из Киева в 1974 году. У Евы было 17 птенцов, которые разъехались в зоопарки России, Бельгии, Франции, ОАЭ и других стран.

    «За выслугу» лет недавно Еве предоставили новое комфортное жилье. Птица заселилась в обновленный летний вольер, где у нее теперь есть личный бассейн и даже водопад.

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    Кондор ЕваЛенинградский зоопаркАндский кондор
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