«Андский, а не адский». В Ленинградском зоопарке показали, что у кондора на обед

Ленинградский зоопарк показал кровавую трапезу Евы. Видео с андским кондором 20 июня опубликовали telegram-канале зверинца.
Гости зоопарка часто называют птицу не андской, а «адской» — из-за пугающей внешности и гастрономических предпочтений. Но ничего «адского» в кондоре нет, уверяют орнитологи.
«Эти птицы считаются "санитарами". Поедая падаль, они очищают местность и предотвращают распространение различных болезнетворных инфекций», — отмечают сотрудники зоопарка.
Ленинградский зоопарк
Впрочем, иногда кондоры всё-таки нападают на ослабленных или новорожденных животных. Эти птицы могут сутками обходиться без воды и способны парить в воздухе по несколько часов в поисках пищи.
«А иногда эти птицы наедаются так, что даже не могут сразу подняться в воздух», — добавили в зоопарке финальный штрих к портрету кондора.
Ранее «Фонтанка» писала, Ева — одна из долгожительниц и настоящих звезд зверинца. Птице больше
«За выслугу» лет недавно Еве предоставили новое комфортное жилье. Птица заселилась в обновленный летний вольер, где у нее теперь есть личный бассейн и даже водопад.