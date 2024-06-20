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    «В веществе головного мозга». Мужчину с шурупом в голове и не только спасали в НИИ Джанелидзе

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    В НИИ им. Джанелидзе хирурги спасли мужчину с шурупом в голове. Об этом стало известно в четверг, 20 июня, из сообщения в телеграм-канале медучреждения.

    У пациента обнаружили дырчатый перелом правой височной кости, а также несколько инородных предметов в голове — резиновый шарик неизвестного происхождения и шуруп.

    «Пациент попал в руки молодых, но опытных хирургов», — рассказали в Джанелидзе. Они провели оперативное вмешательство в объеме резекционной трепанации черепа, удалили инородные предметы и гематомы.

    Металлический саморез был в веществе головного мозга. Как уточнили «Фонтанке», мужчина получил травмы бытовым путем.

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    НИИ ДжанелидзеХирурги
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