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    В Петербурге арестовали фотографа за съемку с элементами надругательства над могилами

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    Житель Петербурга Сергей Евстюхин отправлен судом под стражу по делу о надругательстве над местами захоронений. Фотограф просил оставить его на свободе.

    Об аресте Евстюхина 20 июня сообщает пресс-служба судов. 37-летний фотограф на Большеохтинском кладбище снимал 22-летнюю художницу Анну Пантелееву и еще одну девушку. Пантелеева участвовала в фотосессии на фоне крестов с обнаженной грудью. После жалоб представителей экстремистской организации «Мужское государство» полиция решила, что в съемке усматривается уголовный состав.

    Пантелеева уже в СИЗО. Вторая модель и организатор съемки также задержаны, с мерой пока следствие и суд не определились.

    Пантелеева сообщала, что съемка была творческим выражением ее эмоционального состояния после того, как в соцсетях она рассказала об изнасиловании.

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