В Петербурге арестовали фотографа за съемку с элементами надругательства над могилами

Житель Петербурга Сергей Евстюхин отправлен судом под стражу по делу о надругательстве над местами захоронений. Фотограф просил оставить его на свободе.

Об аресте Евстюхина 20 июня сообщает пресс-служба судов. 37-летний фотограф на Большеохтинском кладбище снимал 22-летнюю художницу Анну Пантелееву и еще одну девушку. Пантелеева участвовала в фотосессии на фоне крестов с обнаженной грудью. После жалоб представителей экстремистской организации «Мужское государство» полиция решила, что в съемке усматривается уголовный состав.