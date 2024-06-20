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    Стрелял в окно, попал в байкера. Суд арестовал владельца винтовки из Шушар

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    Пушкинский районный суд заключил под стражу жителя Шушар Константина Салтыкова. Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом 20 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Салтыков — владелец пневматической винтовки «Крикет». По версии следствия, вечером 17 июня он выстрелил из своего окна в сторону дороги и попал в байкера. Пулю из спины мотоциклиста пришлось доставать врачам. Вред здоровью оценили как тяжелый.

    Обвиняемый свою вину признал лишь частично. Он действительно стрелял, но специально в байкера не целился, а значит, умысла не имел. У суда Салтыков просил более мягкую меру.

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