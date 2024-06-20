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    «Я принял решение отказаться от участия». Допущенный до Олимпиады велогонщик из Выборга не поедет на игры

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    Велогонщик из Выборга Алексей Власов отказался от участия в летних Олимпийских играх в Париже. Он — один из 14 российских спортсменов, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) до игр.

    Как сообщает «Матч ТВ» 20 июня, Власов не сможет поехать на олимпиаду из-за плотного графика. Летом велогонщик планирует поучаствовать в супермногодневках «Тур де Франс» и «Вуэльта».

    «Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — поделился Власов с журналистами.

    Велогонщик — многократный победитель международных и отечественных турниров. В 2021 году он выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России по велоспорту на шоссе в Пензе. В 2022 году победил в третьем этапе «Вуэльты Валенсии» и в пятом этапе «Тура Романдии». В этом году велогонщик оказался лучшим в седьмом этапе шоссейной многодневной велогонки «Париж — Ницца».

    Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. МОК допустил до участия 14 российских спортсменов под нейтральным флагом. Среди спортсменов есть петербуржцы.

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