«Я принял решение отказаться от участия». Допущенный до Олимпиады велогонщик из Выборга не поедет на игры

Велогонщик из Выборга Алексей Власов отказался от участия в летних Олимпийских играх в Париже. Он — один из 14 российских спортсменов, допущенных Международным олимпийским комитетом (МОК) до игр.



Как сообщает «Матч ТВ» 20 июня, Власов не сможет поехать на олимпиаду из-за плотного графика. Летом велогонщик планирует поучаствовать в супермногодневках «Тур де Франс» и «Вуэльта».



«Профиль гонки на Олимпиаде, как я и изначально говорил, не совсем мне подходит. По этой причине и в связи с плотным календарем по гонкам за мою профессиональную команду я принял решение отказаться от участия», — поделился Власов с журналистами.

