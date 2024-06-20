Глава Минобороны Белоусов — о строительстве казарм в Приморье: «Только попробуйте не сдать в сроки»

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в Приморье. Он проверил, соблюдаются ли сроки строительства и восстановления объектов военного городка для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом сообщает официальный канал оборонного ведомства.

Казармы, столовая, спорткомплекс для военнослужащих, хранилища техники и другие важные объекты возведут в два этапа. Первый планируется завершить до 1 декабря 2025 года. Андрей Белоусов поручил ежемесячно докладывать ему о ходе работ.

«Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность», – пригрозил он.

Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что все должно быть готово к моменту возвращения военных в городок. Также он осмотрел, в каких условиях будет проживать бригада в казармах. Сейчас бойцы находятся в зоне СВО.

Ранее «Фонтанка» писала, что Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил. В том числе он ознакомился с управлением БПЛА.