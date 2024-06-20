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    Глава Минобороны Белоусов — о строительстве казарм в Приморье: «Только попробуйте не сдать в сроки»

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    Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов совершил рабочую поездку в Приморье. Он проверил, соблюдаются ли сроки строительства и восстановления объектов военного городка для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Об этом сообщает официальный канал оборонного ведомства.

    Минобороны РФ

    Казармы, столовая, спорткомплекс для военнослужащих, хранилища техники и другие важные объекты возведут в два этапа. Первый планируется завершить до 1 декабря 2025 года. Андрей Белоусов поручил ежемесячно докладывать ему о ходе работ.

    Минобороны РФ

    Объекты необходимо завершить в срок, констатировал Белоусов. Министр обороны указал, что любые нарушения будут сурово караться.

    «Только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность», – пригрозил он.

    Глава Минобороны акцентировал внимание на том, что все должно быть готово к моменту возвращения военных в городок. Также он осмотрел, в каких условиях будет проживать бригада в казармах. Сейчас бойцы находятся в зоне СВО.

    Ранее «Фонтанка» писала, что Андрей Белоусов проинспектировал командный пункт Воздушно-космических сил. В том числе он ознакомился с управлением БПЛА.

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