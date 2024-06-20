«У нас получился мешок из кожи». Петербургские врачи показали, как девочка в «маске Бэтмена» выглядит перед удалением рубцов

Пятилетняя Луна Феннер из США, родившаяся с редкой патологией на лице, 20 июня перенесет вторую операцию по удалению рубцов в петербургской клинике МЕДСИ. Лоскут здоровой кожи врачи получили благодаря вживленным тканевым эспандерам, заполняемость которых составила почти 200 мл.

Ирина Лысак / «Фонтанка.ру»

На первом этапе пластики врачи установили под кожу ребенка три эспандера с физраствором — в области лба и за ухом. «В месте, где у нас стоял эспандер на 50 мл, сейчас — 64 мл, — рассказала пластический хирург, руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова. — Это хорошо, так как на 25% объема можно спокойно перезаполнить эспандер без нарушения его целостности. Эспандер, установленный в лобной области, тоже рассчитан на 50 мл, в нем сейчас 55 мл, он тоже перезаполнен. Эспандер, который стоит за ушной областью, заполнен полностью — на 80 мл. Последний участок наиболее сложный».

Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру» Фото: Ирина Лысак / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По словам руководителя центра, в случае Луны процесс растягивания участка кожи с помощью эспандера занял больше ожидаемого времени. Обычно на данную процедуру уходит полтора месяца, малышке в «маске Бэтмена» потребовалось два месяца из-за рубцовых изменений. «Рубцовая ткань не эластичная. Процесс шел немного медленнее, чем у остальных детей», — добавила врач, согласившись, что ситуацию усложнила первая операция Луны по удалению самого невуса, которая прошла в Краснодаре. Тогда на лице малышки было родимое пятно в форме маски Бэтмена, которое оказалось меланоцитарным невусом.

Несмотря на длительный этап, врачам удалось достаточно растянуть кожу, чтобы получившихся излишков хватило для удаления всех рубцовых тканей. «Я думаю, что сегодня мы уберем значительную часть [рубцов]. Результат однозначно будет виден. Мы уберем участок на лбу, из которого волосы растут. После надо будет восстановить челочку, где имеется залысина, и брови, но работа трихолога состоится позднее. Также сегодня заменим кожу на одном веке. Мы могли бы сделать два, но повязка на обоих глазах у ребенка — это сильный стресс», — рассказала Ольга Филиппова.

В результате операции патологическая ткань на лице ребенка будет полностью срезана, а на ее место встанет лоскут здоровой кожи. «У нас не будет никаких заплат, потому что это не пересадка кожи. Мы кожу просто перенесем. Натяжка лоскута могла потребоваться, если бы у нас предварительно не стояли эспандеры. Но благодаря им, у нас будет лишняя кожа, будет просто мешок из кожи, ее будет много, в результате ее можно красиво распределить по естественным линиям лица», — объяснила специалист.

Она также выразила благодарность родителям Луны, которые соблюдали все назначенные рекомендации и следили, чтобы повязки на голове малышки всегда были в порядке. Предстоящая операция продлится 4–5 часов, в стационаре Луна пробудет три дня. Предполагается, что второй период реабилитации пройдет для малышки легче, так как у нее не будет объемных повязок на голове из-за эспандеров. 4 июля Луне предстоит снятие швов и повязок, а 8 числа семья улетает домой, родители малышки уже взяли обратные билеты.