В целой стране из-за аварии отключилось электричество

Из-за масштабной аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей минувшим вечером полностью отключилось электричество в целой южноамериканской стране — Эквадоре. Об этом сообщил в соцсетях министр общественных работ Роберто Луке.



При этом, по данным местных СМИ, телефонная связь продолжила работать, но с перебоями. Отключение привело к транспортным коллапсам в крупных городах страны. К вечеру 19 июня (ночью 20 июня по московскому времени) электроснабжение удалось восстановить на 95%.

«Случившееся является прямым следствием энергетического кризиса, с которым мы столкнулись из-за нехватки инвестиций в производство энергии и в системы ее передачи. Годами в эти системы не вкладывали деньги, и сегодня мы видим последствия», — добавил министр (цитата по ТАСС).

