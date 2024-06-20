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    В целой стране из-за аварии отключилось электричество

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    Из-за масштабной аварии на линии электропередачи и каскадного отключения генерирующих мощностей минувшим вечером полностью отключилось электричество в целой южноамериканской стране — Эквадоре. Об этом сообщил в соцсетях министр общественных работ Роберто Луке.

    При этом, по данным местных СМИ, телефонная связь продолжила работать, но с перебоями. Отключение привело к транспортным коллапсам в крупных городах страны. К вечеру 19 июня (ночью 20 июня по московскому времени) электроснабжение удалось восстановить на 95%.

    «Случившееся является прямым следствием энергетического кризиса, с которым мы столкнулись из-за нехватки инвестиций в производство энергии и в системы ее передачи. Годами в эти системы не вкладывали деньги, и сегодня мы видим последствия», — добавил министр (цитата по ТАСС).

    В Эквадоре из-за серьёзного энергетического кризиса с весны ежедневно отключали электричество на несколько часов. В стране не хватает генерирующих мощностей, вода в водохранилищах находится на низком уровне, прекратился импорт электроэнергии из Колумбии, пока не удается достроить ГЭС «Тоачи Пилатон», оборудование для которого поставляет российский «Тяжмаш», хотя одна из двух гидроэлектростанций уже введена в действие.

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