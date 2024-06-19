Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую компанию Safe Superintelligence. Ее задача — создание «безопасного суперинтеллекта»

Илья Суцкевер, сооснователь разработавшей чат-бота GPT компании OpenAI, объявил о запуске нового проекта Safe Superintelligence. Единственная цель и единственный продукт, над которыми будет работать новая компания Суцкевера — создание «безопасного суперинтеллекта» (что и следует из ее названия). Об этом 19 июня пишет Bloomberg.
У Safe Superintelligence уже открылись офисы в Пало-Альто (США) и Тель-Авиве (Израиль). В объявлении о создании компании упоминаются инвесторы, но их имена и объемы вложений не уточняются.
Сообщается, что «особая направленность» компании позволит ей не отвлекаться на «управленческие расходы или цикл выпуска продукции». Safe Superintelligence обещает развиваться «как можно быстрее». Других деталей не приводится — например, будет ли компания придерживаться политики открытого исходного кода, как это изначально задумывалось в миссии OpenAI. Сейчас новая компания Суцкевера набирает исследователей, готовых участвовать в разработке «безопасного суперинтеллекта».
Один из основателей компании OpenAI Илья Суцкевер 15 мая 2024 года сообщил, что покидает должность главного научного консультанта (chief scientist) основанной им компании.