Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер создал новую компанию Safe Superintelligence. Ее задача — создание «безопасного суперинтеллекта»

Илья Суцкевер, сооснователь разработавшей чат-бота GPT компании OpenAI, объявил о запуске нового проекта Safe Superintelligence. Единственная цель и единственный продукт, над которыми будет работать новая компания Суцкевера — создание «безопасного суперинтеллекта» (что и следует из ее названия). Об этом 19 июня пишет Bloomberg.

У Safe Superintelligence уже открылись офисы в Пало-Альто (США) и Тель-Авиве (Израиль). В объявлении о создании компании упоминаются инвесторы, но их имена и объемы вложений не уточняются.