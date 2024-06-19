Под повторным обстрелом ВСУ оказались несколько населенных пунктов в Белгородской области. Глава региона сообщил о пострадавших

Сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области вечером 19 июня оказались под повторной атакой ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Обстрелу подвергся город Грайворон, село Безымено и село Новостроевка-Первая. В городе в 6 частных домовладениях оказались выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки, а осколками повредило 4 легковых автомобиля и пассажирскую ГАЗель. Там же были ранены двое мужчин: у одного — осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Им оказывают медицинскую помощь врачи Грайворонской ЦРБ.