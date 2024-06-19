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    Под повторным обстрелом ВСУ оказались несколько населенных пунктов в Белгородской области. Глава региона сообщил о пострадавших

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    Сразу несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе Белгородской области вечером 19 июня оказались под повторной атакой ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Обстрелу подвергся город Грайворон, село Безымено и село Новостроевка-Первая. В городе в 6 частных домовладениях оказались выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки, а осколками повредило 4 легковых автомобиля и пассажирскую ГАЗель. Там же были ранены двое мужчин: у одного — осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Им оказывают медицинскую помощь врачи Грайворонской ЦРБ.

    В селах обошлось без пострадавших, но в Безымено после сброса взрывного устройства с дрона сгорел частный дом, а еще один беспилотник атаковал административное здание и повредил крышу.


    В Новостроевке-Первой был поврежден один легковой автомобиль.

    Тем временем в Ростовской области не удаётся стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, которая горит после атаки БПЛА.

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