В России запустят новый сервис поиска работы в сфере строительства и недвижимости

Новый сервис поиска работы в сфере строительства и недвижимости планируется запустить на портале «Движение.ру» — об этом было объявлено на открытии пятого форума недвижимости «Движение» в Сочи. Также планируется сформировать новый отраслевой рейтинг «ТОП-100 девелоперских компаний России» по критериям, которые позволят приять в ним участие не только крупнейшим застройщикам, но и более мелким игрокам рынка.



Рейтинг планируется делать тематическим — в 2024 году это будет «Прорыв». Учитываться будет все то, что сделала девелоперская компания, чтобы эффективнее работать на рынке, улучшить качество своих проектов, ускорить строительство, запустить новые технологии, увеличить объемы работ и т.п. Учитываются все прорывы в масштабировании бизнеса, улучшение разнообразных показателей, необычные управленческие и финансовые решения, а также инновации в продуктах и в деятельности компаний.