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    В России запустят новый сервис поиска работы в сфере строительства и недвижимости

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    Новый сервис поиска работы в сфере строительства и недвижимости планируется запустить на портале «Движение.ру» — об этом было объявлено на открытии пятого форума недвижимости «Движение» в Сочи. Также планируется сформировать новый отраслевой рейтинг «ТОП-100 девелоперских компаний России» по критериям, которые позволят приять в ним участие не только крупнейшим застройщикам, но и более мелким игрокам рынка.

    Рейтинг планируется делать тематическим — в 2024 году это будет «Прорыв». Учитываться будет все то, что сделала девелоперская компания, чтобы эффективнее работать на рынке, улучшить качество своих проектов, ускорить строительство, запустить новые технологии, увеличить объемы работ и т.п. Учитываются все прорывы в масштабировании бизнеса, улучшение разнообразных показателей, необычные управленческие и финансовые решения, а также инновации в продуктах и в деятельности компаний.

    Как отметил основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин, чаще всего верхние строчки рейтингов занимают крупные девелоперы, возводящие проекты большой площади в разных регионах. При этом небольшие компании с меньшими объемами строительства, в топ не попадают, хотя могут демонстрировать высокое качество строительство, инновационные подходы к работе и высокую корпоративную культуру. «Мы хотим, чтобы эти компании тоже получили шанс на признание, и наш рейтинг этот шанс им дает», — заявил Пискулин.

    Компании будут оценивать сразу четыре жюри: народное (на сайте рейтинга), экспертное (200 участников строительной отрасли), аналитическое (аналитический центр «Движение.ру») и в финале — редакционное. Все оценки на разных этапах вместе определят позицию компании в рейтинге. Итоги подведут в феврале 2025 года.

    Что касается сервиса по поиску работы, то он должен помочь встретиться сотрудникам и компаниям в сфере девелопмента, сделав поиск работы и заполнения вакансий более прицельным.

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