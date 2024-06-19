Суд арестовал предполагаемую участницу «голой» фотосессии на Большеохтинском кладбище в Петербурге

Красногвардейский районный суд Петербурга заключил под стражу художницу Анну Пантелееву, предполагаемую участницу обнажённой фотосессии на Большеохтинском кладбище. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 июня.
Необычная съемка в нетрадиционном месте произошла в 10 часу вечера 17 июня на проспекте Металлистов. По данным следствия, Пантелеева и круг неустановленных лиц публично провели фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронений с использованием христианских символов и атрибутики. В те же сутки кадры с кладбища начали распространяться в Сети. На них запечатлена Пантелеева с обнаженной грудью и БДСМ-подтекстом.
Она проходит в качестве подозреваемой по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, совершенном группой лиц (п.а ч.2 ст.244 УК РФ). Обвинение не предъявлялось. До 17 июля девушка пробудет под стражей.