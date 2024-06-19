Завод вместо жилья. Рядом с Волковским кладбищем появится новое оборонное производство

Фото: скриншот google maps Поделиться Поделиться





НПО «Специальных материалов» получило добро от КГИОП на строительство нового производства на Нефтяной дороге, соглашение о создании которого заключило на ПМЭФ-2024 . Ранее на земельном участке, граничащем с Волковским кладбищем, планировалось возведение жилого комплекса. Но осуществлению проекта помешали изменения в генплан.



Согласование комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) потребовалось для создания первой очереди научно-исследовательского и производственного комплекса.



Как следует из материалов, опубликованных в начале недели на сайте ведомства, строительство будет вестись на участке между Нефтяной дорогой и Волковским кладбищем. Его площадь составляет 24,2 тысячи квадратных метров, высота здания — 12,9 метра.

В мае НПО «Специальных материалов» также получило положительное заключение комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта. Согласно документу, здание возведут из сэндвич-панелей. Правда, там указана высота 13,7 метра.

Фото: КГА Поделиться Поделиться





Ранее НПО «Специальных материалов» в ходе ПМЭФ-2024 заключило договор с городом о создании нового производства. Как рассказал «Фонтанке» генеральный директор предприятия Михаил Сильников, речь идет о выпуске высокомолекулярного полиэтилена. Созданная на площадке продукция будет применяться как в военной (полимерная броня), так и в гражданской сфере (канаты, перчатки и другая спецодежда). «Это первое в России подобное производство», — подчеркнул топ-менеджер.



Запустить новый научно-производственный комплекс компания рассчитывает к концу 2025 года. Инвестиции составят как минимум 1 миллиард рублей, но, вероятно, окажутся больше этйо суммы, говорит Михаил Сильников. В прошлом году НПО «Специальных материалов» получило льготный заем от Фонда развития промышленности Петербурга на 39 миллионов рублей, эти средства пошли на технологическое присоединение к энергосетям, отметил генеральный директор. Для финансирования строительства потребуется дополнительное заемное финансирование. Сейчас идет обсуждение, будет ли льготный кредит предоставлен городом, либо придется обращаться уже на федеральный уровень, пояснил Михаил Сильников.



Необходимость согласования проекта с КГИОП обусловлена тем, что на территории участка находится историческое здание 1936 года постройки. Ранее в нём находился офис Петербургской топливной компании. Согласно проекту, оно сохранится. По словам Михаила Сильникова, конкретных планов на него пока нет, но, вероятно, оно тоже будет использоваться в качестве офиса.

Рядом с участком по адресу Нефтяная дорога, 5 находится действующее производство НПО «Специальных материалов». Здание площадью 11,5 тысяч квадратных метров находится в собственности предприятия. Кроме этого, у НПО «Специальных материалов» есть площадка на Большом Сампсониевском проспекте.



Город помог Как следует из данных Росреестра, территория, на которой планируется возвести новое производство, находится в собственности НПО «Специальных материалов» с осени 2023 года. При этом видом разрешенного использования является многоэтажная жилая застройка.

НПО выкупила участок у закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов «Жерминаль» и «Инвестор». Еще раньше он принадлежал «Строительной компании Вектор», но был в залоге у ООО «Чистые пруды». Эту компанию участники рынка связывали с группой компаний «Альянс инвест», которое занимается подготовкой разных территорий к застройке жильем и затем продает участки с готовой документацией конечным девелоперам.



Согласно разрешению КГИОП, выданному в 2022 году, на участке предполагалось строительство жилого комплекса из четырех многоквартирных жилых домов и закрытого наземного паркинга. Максимальная высота жилых корпусов составляла 14,98 метра, паркинга — 15 метров. Проект подразумевал демонтаж исторического здания 1936 года, а также снос одноэтажных неисторических построек.



Территорию действительно готовили к застройке, но городские власти помогли сохранить землю для промышленности, рассказал Михаил Сильников. «На эту землю охотились желающие жилье построить, но город встал стеной и оставил землю под производство, и теперь мы на ней планируем развитие», — сказал он.



Согласно новой версии генплана, утвержденной в 2023 году, территория, которую приобрело НПО «Специальных материалов» для создания нового предприятия, предназначена для промышленного производства. Но еще предстоит поменять правила землепользования и застройки, отмечает Михаил Сильников. Их Законодательное собрание будет пересматривать в этом году в соответствии с генпланом.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

НПО «Спецматериалов» производит продукцию, в том числе двойного назначения. Заказчиками его продукции являются МВД, Минобороны, Росгвардия и другие ведомства. Общая площадь производственных площадей, по данным сайта компании, составляет 100 тысяч квадратных метров. На предприятии работают более чем 1 тысяча специалистов. Учредителем АО «НПО Спецматериалов» является Михаил Сильников. О своих финансовых показателях компания не отчитывается с 2018 года.

