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    Водитель каршеринга получил условный срок за сбитого насмерть пешехода на Благодатной улице

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    Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Яна Губаева, водителя каршеринга, устроившего смертельное ДТП с пешеходом осенью 2022 года. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 19 июня.

    ДТП случилось около семи часов утра 16 октября 2022 года на Благодатной улице. По версии следствия, водитель автомобиля сервиса «Яндекс.Драйв» двигался в сторону Московского проспекта со скоростью 73 км/ч, превышающей установленное ограничение в 60, и сбил на регулируемом перекрестке пешехода, идущего на красный.

    «Своевременно мер к снижению скорости не принял и совершил на Р. наезд, имея техническую возможность для его предотвращения», — говорится в сообщении. 33-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, в больнице он скончался.

    Губаев вину признал, в содеянном раскаялся. Дело рассматривалось в особом порядке. В результате суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным в полгода. Ближайший год ему запрещено садиться за руль.

    Ранее «Фонтанка» публиковала видео того самого жуткого наезда на пешехода на Благодатной улице. На записи с камеры видно, что машина еще несколько метров после удара провезла пешехода на капоте, а после остановки его отбросило вперед.

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