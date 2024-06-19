Госдума приняла закон, упрощающий получение документов на ребенка

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, уравнивающий права мамы и папы в получении документов на ребенка. Суть новеллы: один из родителей сможет получить документы на ребенка, даже если он сам не является заявителем.

Как сообщает ТАСС 19 июня, для получения документа на ребенка родитель должен будет указать паспортные данные своего супруга или супруги при подаче заявления. Поправки внесут в федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Авторами инициативы стали депутаты фракции «Единая Россия».