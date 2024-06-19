«Хрюканина завелась». В Петербурге библиотеке пришлось извиняться из-за отказа провести вечер Z-поэзии

Фото: istockphoto.com Поделиться Поделиться





Моментальная общественная кампания в соцсетях против Центральной библиотеки имени Паустовского Московского района Петербурга заставила ее директора извиняться перед поэтом Романом Сорокиным. Спусковым крючком стал пост, в котором возмущенный Сорокин рассказал об отказе предоставить ему площадку для презентации сборника стихов о СВО. Тревога в патриотических каналах была поднята вечером 18 июня. Уже наутро 19-го поэт праздновал победу.



«Тут уже помощь дяди Жени нужна»



Роман Сорокин — поэт родом из города Малая Вишера Новгородской области, артист Московского театра поэтов Влада Маленко. С февраля 2022 года много пишет о российской спецоперации. В 2024 году он выпустил сборник стихов «Переменчивая ясность», который сформировался по итогам поездок в зону СВО. Сорокин выступает в том числе перед участниками боевых действий и ранеными в госпиталях.

Вечером 18 июня поэт выложил в своем телеграм-канале скриншоты переписки с сотрудником петербургской Центральной библиотеки имени Паустовского. По ней видно, что Роман договорился о презентации своей книги, ему пообещали переслать опубликованную афишу — и напоследок попросили «не затрагивать политические темы, чтобы люди не нервничали». Когда Сорокин обратил внимание собеседника, что у него сборник гражданской лирики и он весь касается СВО — ему сообщили, что провести презентацию в таком случае невозможно, потому что «уже были случаи конфликтов».



«Сегодня выступал в госпитале перед ранеными бойцами, а потом общался с представителем одной из культурных площадок Петербурга, где я должен был презентовать сборник. Если не хотите нервничать, ходите в питерские центральные библиотеки...», — написал Сорокин.

Последовал шквал возмущенных комментариев соратников поэта. Эмоции вызвал и сам факт, и аргументация сотрудника библиотеки: «чтобы люди не нервничали».

В ночь с 18 на 19 июня тему подхватил писатель, поэт и политик Александр Пелевин.

«Вообще, конечно, совершенно *** хрюканина в нашем городе Петербурге завелась.Без политики, значит, ну-ну. А давайте сделаем так, чтобы эти ответственные лица Центральной библиотеки имени Паустовского вылетели ко всем *** со своих мест с волчьим билетом? Хрюкать грешно», — призвал Пелевин своих подписчиков, дав ссылку на группу библиотеки в ВК.



Единомышленники писателя во главе с ним самим немедленно направились в эту группу и атаковали ее вопросами об отношении к спецоперации, ветеранам СВО и Z-поэзии.

«Очень хотелось бы узнать, зачем вы согласовываете мероприятие, но потом внезапно отменяете его, узнав, что оно посвящено СВО. Может быть, что-то случилось и требуется помощь?» — обратился к библиотеке Пелевин.

Посыпались размышления и вопросы и от других людей:

«Да тут уже помощь дяди Жени нужна, так-то, по-хорошему» (вероятно, речь о Евгении Пригожине).



«Какая официальная позиция библиотеки по отношению к спецоперации? Верна ли информация о запрете проведения в стенах библиотеки выступлений авторов, поддержавших страну и российскую армию? Ждём официальный комментарий руководства учреждения».

«Константин Паустовский, будучи великолепным писателем, несомненно, был и патриотом своей страны. Во время ВОВ он работал военным корреспондентом. Неуважаемые администраторы библиотеки, как вы полагаете, Константин Паустовский был бы против стихов о настоящем, о [...] СВО? У вас там что, гнездо заукраинцев, любезные?»



Не обошлось и без призывов проверить библиотеку на коррупционные схемы и экстремизм. Всего под верхним постом в официальной группе организации — 155 высказываний. Лишь отдельные из них критикуют не библиотеку, а тех, кто решил атаковать ее в интернете:

«Жаль, сила комментариев не позволяет уничтожать врагов РОССИИ, тогда бы патриотичные задаватели вопросов уже бы до Вашингтона дошли».

Утром 19 июня Роман Сорокин написал, что с ним связалось и принесло извинения руководство библиотеки, проводится проверка действий сотрудника, который отказал в проведении презентации.



«Просят всё-таки выступить у них. Но, честно говоря, уже не очень хочется...» — отметил Сорокин.

В разговоре с «Фонтанкой» поэт рассказал, что искал площадку для выступлений через знакомых — так и вышел именно на библиотеку Паустовского. Сейчас инцидент исчерпан, и в качестве примирения всё-таки планируется провести поэтический вечер в стенах именно этой библиотеки. Руководство учреждения заверило, что открыто для разных мероприятий, в том числе таких, а отказ был личной инициативой одного из сотрудников.

«Переписывался обычный библиотекарь»

Заведующая Центральной библиотекой имени Паустовского рассказала «Фонтанке», что была не в курсе происходящего, потому что был нарушен регламент согласования мероприятий. Решения о том, какие события проводить в библиотеке, а какие нет, принимает руководство.



«Мы, конечно же, готовы принять и поэтов, и презентацию сборника. Переписывался обычный библиотекарь, который не обладает полномочиями решать такие вопросы. Ему разъяснен порядок согласования, проводится проверка, будут приняты меры», — говорит заведующая Юлия Гаинцева.

Она рассказала, что библиотека поддерживает политику государства, собирает гуманитарную помощь и направляет ее в зону СВО, в здании действует информационный пункт по этому вопросу.

«Патриотическая работа — это одно из наших направлений. К сожалению, произошло недопонимание между автором и штатным сотрудником. Мне жаль», — отмечает Гаинцева.

Она говорит, что никаких конфликтов из-за спецоперации в стенах библиотеки не было. О каком-либо общественном давлении из-за отказа Сорокину, помимо комментариев, ей неизвестно.

Поговорить с самим библиотекарем, который отказал поэту, «Фонтанке» не удалось.



«Попутал атлантический альянс всё то, что называют берегами»

На сайте «Стихи.ру» у Романа Сорокина опубликовано 150 произведений. Например, в апреле 2024 года он выпустил стихотворение «Ещё чуть-чуть — и кончится война»:

«Никто не виноват — таков пасьянс,

разложенный жестокими богами.

Попутал атлантический альянс

всё то, что называют берегами



кисельными. Не трогаю фольклор,

но пью густой напиток на поминках,

где Ваня Карамазов до сих пор

толкует всем о мире на слезинках.

Ещё чуть-чуть — и русская беда

уйдёт в разряд кошмарных сновидений.

Жаль, правды нет, а истина всегда

темнее самых страшных заблуждений».



А ещё — «Не верю хитрому обману»:

«Там лес шумит и бьётся море

о берег Родины моей,

и дым Отечества не горек,

а сладок, сладок — хоть убей

меня на этом поле брани,

где чернозём на вкус — халва

и небо выше, чем в романе



писателя Толстого Льва».

