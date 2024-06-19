Володин — о приостановке участия России в ПА ОБСЕ: «Не будем финансировать этот шабаш»

Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее поручение профильному комитету Госдумы дал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 19 июня.

«Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш», — сказал спикер ГД.

По словам Володина, страны Запада не дают российской делегации даже высказать свое мнение.

Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой указал, что диалог с ПА ОБСЕ можно будет продолжить только после завершения боевых действий на Украине. На данный момент с членами организации «разговаривать не о чем».