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    Володин — о приостановке участия России в ПА ОБСЕ: «Не будем финансировать этот шабаш»

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    Россия приостановит участие в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Соответствующее поручение профильному комитету Госдумы дал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин 19 июня.

    «Наша позиция здесь абсолютно открытая, понятная: мы не будем финансировать этот шабаш», — сказал спикер ГД.

    По словам Володина, страны Запада не дают российской делегации даже высказать свое мнение.

    Глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петр Толстой указал, что диалог с ПА ОБСЕ можно будет продолжить только после завершения боевых действий на Украине. На данный момент с членами организации «разговаривать не о чем».

    На эту тему также высказался глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он уточнил, что для дальнейшей работы делегации РФ нет соответствующих условий. Однако это не значит, что Россия окончательно выйдет из организации, пишет РИА Новости. Проект постановления о приостановке участия РФ в деятельности ПА ОБСЕ будет внесен в Думу в ближайшее время, добавил Слуцкий.

    15 июня стало известно, что министерство иностранных дел Румынии отказало в выдаче виз и разрешении на въезд в страну для участия в запланированной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ российской и белорусской делегациям из-за ситуации на Украине. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров 19 июня предложил в ответ приостановить участие РФ в ПА ОБСЕ. Спикер Валентина Матвиенко поддержала инициативу и отметила, что «последний пример, когда Румыния отказала в выдаче виз национальной делегации, — это та черта, дальше которой мы не будем терпеть такое отношение».

    Ранее «Фонтанка» писала, что Госдума расширила круг нежелательных организаций. Вячеслав Володин считает, что только таким образом можно защитить интересы российских граждан.

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