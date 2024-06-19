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    В жилом доме в Москве рухнул лифт: есть пострадавший

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    В Москве в жилом доме обрушился наружный лифт. Об этом 19 июня сообщили в столичной прокуратуре.

    Инцидент произошел на улице Земляной Вал, когда работник частной подрядной организации менял лифтовое оборудование. Мужчину госпитализировали. Басманная межрайонная прокуратура проведет проверку.

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    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — добавили в ведомстве.

    Дом 27 на Земляном Валу также называется Жилым домом управления Московско-Курской железной дороги, рассказывает MSK1. Он был построен в 1930-х годах. В здании находятся вход на станцию метро «Курская», большое число магазинов, салонов красоты и кофеен. Рядом расположен торговый центр «Атриум».

    Ранее «Фонтанка» писала, что глава СК Александр Бастрыкин обратил внимание на инцидент с лифтом в жилом комплексе на Есенина, 1, в Петербурге. Оборудование кабины оказалось неисправно, чуть не разбился подросток.

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