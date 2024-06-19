Бекон в мороженое не заказывали? «Макдоналдс» прекращает использование искусственного интеллекта

«Макдоналдс» прекратил использование пробной версии искусственного интеллекта. Компания приняла такое решение после многочисленных жалоб от клиентов, сообщает 18 июня телеканал Sky News.
С 2021 года сотни «Макдоналдсов» в США использовали систему распознавания голоса для оформления заказов. Все шло нормально, но в последние месяцы люди начали жаловаться в соцсетях на многочисленные ошибки в их заказах. У кого-то в мороженом оказался бекон, а другому «счастливчику» искусственный интеллект добавил в заказ куриных наггетсов на 211 долларов. Также в интернете есть видео, на котором женщина отчаянно пытается заказать одно ванильное мороженое и бутылку воды, а получает несколько порций мороженого, пакетик кетчупа и сливочное масло.
К концу июля «Макдоналдс» планирует перестать использовать голосового помощника.