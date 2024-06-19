КПРФ в петербургском парламенте отправила в отставку с поста лидера фракции — кандидата в губернаторы

Фракция КПРФ в Законодательном собрании Петербурга сменила руководителя. Секретаря регионального отделения и кандидата в губернаторы Петербурга Романа Кононенко отправили в отставку, новым лидером стала депутат Ирина Иванова.
Как рассказали 19 июня «Фонтанке» во фракции, такое решение поддержали пятеро депутатов, в том числе ранее исключенный из фракции Борис Зверев. Его пригласили на это заседание и посчитали возможным его участие в голосовании. Против были Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.
Никакого объяснения такого решения на заседании фракции не прозвучало. «Просто сказали, что так надо сделать», — говорит собеседник в партии. По его словам, причиной стало выдвижение в губернаторы Петербурга Кононенко. Предположительно, его кандидатура устроила не всех участников выборной гонки, от коммунистов ждали, что они выдвинут 77-летнего Бориса Зверева. Его фамилию упоминали в телефонных опросах.