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    КПРФ в петербургском парламенте отправила в отставку с поста лидера фракции — кандидата в губернаторы

    2018
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    Фракция КПРФ в Законодательном собрании Петербурга сменила руководителя. Секретаря регионального отделения и кандидата в губернаторы Петербурга Романа Кононенко отправили в отставку, новым лидером стала депутат Ирина Иванова.

    Как рассказали 19 июня «Фонтанке» во фракции, такое решение поддержали пятеро депутатов, в том числе ранее исключенный из фракции Борис Зверев. Его пригласили на это заседание и посчитали возможным его участие в голосовании. Против были Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик.

    Никакого объяснения такого решения на заседании фракции не прозвучало. «Просто сказали, что так надо сделать», — говорит собеседник в партии. По его словам, причиной стало выдвижение в губернаторы Петербурга Кононенко. Предположительно, его кандидатура устроила не всех участников выборной гонки, от коммунистов ждали, что они выдвинут 77-летнего Бориса Зверева. Его фамилию упоминали в телефонных опросах.

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