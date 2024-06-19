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    После смерти курсанта Можайки в Петербурге возбуждено уголовное дело

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    Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по факту смерти 21-летнего курсанта Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Об этом «Фонтанке» стало известно 19 июня. Ранее отец молодого человека настаивал на расследовании гибели сына.

    Четверокурсник Можайки был найден мертвым в квартире на проспекте Авиаконструкторов. Перед этим он отправлял своей девушке видео, на котором демонстрирует разбитый нос. По мнению близких, именно побои могли стать причиной гибели.

    Впрочем, экспертиза показала, что молодой человек скончался в результате кардиомиопатии — сердечной патологии.

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