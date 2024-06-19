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    Путин и Ким Чен Ын начали переговоры. Смотрите фото

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    Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын начали переговоры в составе делегаций в Пхеньяне 19 июня.

    Перед этим на площади Ким Ир Сена прошла официальная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына. После торжественной церемонии встречи они уехали на переговоры вместе на открытом «Мерседесе», передает канал «Вы слушали Маяк».

    Вчера Ким Чен Ын лично встретил Путина в аэропорту Пхеньяна.

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    В составе российской делегации — глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров, глава Роскосмоса Юрий Борисов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

    Визит проходит по приглашению председателя государственных дел КНДР. Это второй в истории визит Путина в КНДР. Первый был в июле 2000 года, тогда Путин встречался с отцом Ким Чен Ына — Ким Чен Иром.

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