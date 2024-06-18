Более 15 млрд рублей сэкономили российские семьи на покупке игрушек через сайт объявлений

На сессии «Добро или зло? Цифровые платформы — драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» на ПМЭФ обсудили развитие цифровизации и сервисов, которые способны упростить жизнь людей. Высказываются справедливые опасения негативных последствий, когда человек перестает соблюдать баланс и потребность в онлайне превращается в зависимость. Речь о соцсетях, маркетплейсах, электронных СМИ и других виртуальных площадках.



Какую социальную ответственность в этом процессе должны нести цифровые платформы и как они могут сократить возможное негативное влияние на жизни людей?

Модератором сессии стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуторенко. Экспертами выступили генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, управляющий партнер Авито Иван Гуз, генеральный директор VK Владимир Кириенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и другие.



Вместе они согласились с тем, что цифровые платформы в равной степени как облегчают жизнь человека, так и отвлекают людей от реальности. Удобство и комфорт формируют поведенческую зависимость, не менее опасную, чем любая другая, а также могут подтолкнуть к рискованному поведению в Сети.

Иван Гуз, отвечая на вопрос о социальной ответственности компаний, напомнил участникам миссию Авито: помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. По его словам, цифровая платформа измеряет свой социальный вклад, например, через влияние на экономику российских семей.