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    ПМЭФ 2024

    Более 15 млрд рублей сэкономили российские семьи на покупке игрушек через сайт объявлений

    Об этом сообщили на одной из сессий ПМЭФ, посвященной пользе и вреду цифровых платформ

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    Среди спикеров — эксперты, разбирающиеся в трендах цифровизации
    Среди спикеров — эксперты, разбирающиеся в трендах цифровизацииФото: ПМЭФ
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    На сессии «Добро или зло? Цифровые платформы — драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» на ПМЭФ обсудили развитие цифровизации и сервисов, которые способны упростить жизнь людей. Высказываются справедливые опасения негативных последствий, когда человек перестает соблюдать баланс и потребность в онлайне превращается в зависимость. Речь о соцсетях, маркетплейсах, электронных СМИ и других виртуальных площадках.

    Какую социальную ответственность в этом процессе должны нести цифровые платформы и как они могут сократить возможное негативное влияние на жизни людей?

    Модератором сессии стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуторенко. Экспертами выступили генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, управляющий партнер Авито Иван Гуз, генеральный директор VK Владимир Кириенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и другие.

    Вместе они согласились с тем, что цифровые платформы в равной степени как облегчают жизнь человека, так и отвлекают людей от реальности. Удобство и комфорт формируют поведенческую зависимость, не менее опасную, чем любая другая, а также могут подтолкнуть к рискованному поведению в Сети.

    Иван Гуз, отвечая на вопрос о социальной ответственности компаний, напомнил участникам миссию Авито: помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. По его словам, цифровая платформа измеряет свой социальный вклад, например, через влияние на экономику российских семей.

    Например, недавно аналитики Авито подсчитали, сколько сделок по покупке детских товаров было совершено за прошлый год на платформе, и сравнили, сколько пришлось бы потратить покупателям на аналогичные товары в обычном магазине. Получилось, что в год семьи произвели 25 млн сделок и сэкономили 15 млрд рублей, покупая и продавая вещи и игрушки повторно. В этом явлении прослеживается и польза с точки зрения влияния на окружающую среду, когда плюшевый медведь, из которого вырос один ребенок, находит свое продолжение в руках другого малыша.

    Иван Гуз рассказал о том, какую пользу приносят людям цифровые платформы
    Иван Гуз рассказал о том, какую пользу приносят людям цифровые платформыФото: Елена Стадниченко
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    — Мы вовлекаем своих пользователей в благотворительные проекты. Для нас важно создавать такие инструменты, с помощью которых люди помогают людям. Во время паводков в Оренбурге мы создали специальный раздел для передачи предметов первой необходимости пострадавшим и помогли им сэкономить более 30 млн рублей. А всего за прошлый год благодаря благотворительным механикам платформы мы организовали передачу в различные фонды более 100 млн рублей, — говорит управляющий партнер Авито.

    Участвующий в дискуссии писатель и сценарист Александр Цыпкин уверен, что у цифровых платформ много преимуществ, в том числе и не всегда очевидных. В пример он привел историю родителей своего друга, которым уже за 80.

    Александр Цыпкин уверен, что соцсети стирают физические и пространственные ограничения
    Александр Цыпкин уверен, что соцсети стирают физические и пространственные ограниченияФото: Елена Стадниченко
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    — Папа полностью погружен в социальные сети, цифровые платформы, а мама нет. В итоге папа общается со всем миром, а мама только с папой. Они ведут абсолютно разные жизни, — рассказал эксперт.

    Соцсети стирают физические и пространственные ограничения, отметил Александр Цыпкин, он уверен, что благодаря этому человек продлевает свою молодость. Вместе с тем любая новая технология дает как новые возможности, так и новую ответственность. То время, которое мы освобождаем благодаря цифровым сервисам, как правило, мы тратим там же. И личная ответственность каждого — использовать платформы во благо.

    В итоге эксперты согласились, что потенциал в развитии цифровых платформ у России большой, главное, подойти к экспансии онлайн-пространства с умом, не забывая о единстве и человеческих ценностях. А дистопия из сценариев «Черного зеркала» вряд ли возможна. Ведь все технологии направлены прежде всего на облегчение коммуникаций между реальными людьми.

    Среди спикеров — эксперты, разбирающиеся в трендах цифровизации
    Среди спикеров — эксперты, разбирающиеся в трендах цифровизацииФото: ПМЭФ
    Иван Гуз рассказал о том, какую пользу приносят людям цифровые платформы
    Иван Гуз рассказал о том, какую пользу приносят людям цифровые платформыФото: Елена Стадниченко
    Александр Цыпкин уверен, что соцсети стирают физические и пространственные ограничения
    Александр Цыпкин уверен, что соцсети стирают физические и пространственные ограниченияФото: Елена Стадниченко

    ПМЭФ-2024Цифровые платформыАвито

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