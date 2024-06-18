Более 15 млрд рублей сэкономили российские семьи на покупке игрушек через сайт объявлений

На сессии «Добро или зло? Цифровые платформы — драйверы социальной стабильности или поведенческой зависимости?» на ПМЭФ обсудили развитие цифровизации и сервисов, которые способны упростить жизнь людей. Высказываются справедливые опасения негативных последствий, когда человек перестает соблюдать баланс и потребность в онлайне превращается в зависимость. Речь о соцсетях, маркетплейсах, электронных СМИ и других виртуальных площадках.
Какую социальную ответственность в этом процессе должны нести цифровые платформы и как они могут сократить возможное негативное влияние на жизни людей?
Модератором сессии стал генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуторенко. Экспертами выступили генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, управляющий партнер Авито Иван Гуз, генеральный директор VK Владимир Кириенко, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев и другие.
Вместе они согласились с тем, что цифровые платформы в равной степени как облегчают жизнь человека, так и отвлекают людей от реальности. Удобство и комфорт формируют поведенческую зависимость, не менее опасную, чем любая другая, а также могут подтолкнуть к рискованному поведению в Сети.
Иван Гуз, отвечая на вопрос о социальной ответственности компаний, напомнил участникам миссию Авито: помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. По его словам, цифровая платформа измеряет свой социальный вклад, например, через влияние на экономику российских семей.
Например, недавно аналитики Авито подсчитали, сколько сделок по покупке детских товаров было совершено за прошлый год на платформе, и сравнили, сколько пришлось бы потратить покупателям на аналогичные товары в обычном магазине. Получилось, что в год семьи произвели
— Мы вовлекаем своих пользователей в благотворительные проекты. Для нас важно создавать такие инструменты, с помощью которых люди помогают людям. Во время паводков в Оренбурге мы создали специальный раздел для передачи предметов первой необходимости пострадавшим и помогли им сэкономить более
Участвующий в дискуссии писатель и сценарист Александр Цыпкин уверен, что у цифровых платформ много преимуществ, в том числе и не всегда очевидных. В пример он привел историю родителей своего друга, которым уже за 80.
— Папа полностью погружен в социальные сети, цифровые платформы, а мама нет. В итоге папа общается со всем миром, а мама только с папой. Они ведут абсолютно разные жизни, — рассказал эксперт.
Соцсети стирают физические и пространственные ограничения, отметил Александр Цыпкин, он уверен, что благодаря этому человек продлевает свою молодость. Вместе с тем любая новая технология дает как новые возможности, так и новую ответственность. То время, которое мы освобождаем благодаря цифровым сервисам, как правило, мы тратим там же. И личная ответственность каждого — использовать платформы во благо.
В итоге эксперты согласились, что потенциал в развитии цифровых платформ у России большой, главное, подойти к экспансии онлайн-пространства с умом, не забывая о единстве и человеческих ценностях. А дистопия из сценариев «Черного зеркала» вряд ли возможна. Ведь все технологии направлены прежде всего на облегчение коммуникаций между реальными людьми.