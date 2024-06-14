Более 6000 участников рынка недвижимости обсудят в Сочи актуальные вопросы девелопмента

Более 6 000 человек из России и стран СНГ примут участие в пятом, юбилейном, форуме недвижимости «Движение», который пройдет в Сочи с 18 по 21 июня.

Своей экспертизой на форуме поделятся топ-менеджеры крупнейших девелоперских компаний России: ГК GloraX, «Самолет», Dogma, ГК «Точно», холдинг Setl Group, «Брусника», ГК ССК, «Донстрой», ГК «КОРТРОС». Среди участников пленарного заседания — заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никита Стасишин, председатель комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Сергей Пахомов, генеральный директор компании «Брусника» Алексей Круковский и генеральный директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Как рассказал основатель «Движения» Илья Пискулин, в этом году к разработке образовательной и деловой программы юбилейного форума впервые присоединилась госкорпорация ДОМ.РФ.