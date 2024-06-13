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    ВТБ предоставит 4 млрд рублей для строительства ЖК в Курортном районе

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    ВТБ предоставит около 4 млрд рублей компании LAR Development (ГК «Запстрой») на строительство двух первых очередей жилого комплекса в Зеленогорске.

    На участке площадью 5,4 га в Зеленогорске планируют построить 14 жилых корпусов высотой до 4 этажей на 550 квартир, начальную школу на 100 учеников, детский сад на 90 воспитанников и паркинг.

    Ввод в эксплуатацию первой очереди из четырех домов запланирован на начало 2026 года.

    Как отметил член правления ВТБ Руслан Еременко, портфель финансирования банком жилой недвижимости в Петербурге увеличился с начала года на 10%, до 74 млрд рублей.

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