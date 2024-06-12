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    Несут ответственность за разработки. В санкционный список США внесли семь компаний из Петербурга

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    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»
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    В расширенный санкционный список, опубликованный 12 июня, Минфин США внес семь компаний из Петербурга. Попал в него и генеральный директор ООО «Русхимальянс» Кирилл Селезнев, компания зарегистрирована в Кингисеппском районе Ленобласти.

    Рассказываем, какие петербургские компании и за что ограничили санкциями. Селезнева в мае 2023 года уже отметили в санкциях Великобритании.

    За то, что сумела заместить технологию G7, разработала и произвела изоляцию пенополиуретана для транспортировки СПГ на газовозах ледового класса Arc7, в санкционный список попала компания ООО «Балтмаш».

    За предоставление инжиниринговых услуг по развитию нового морского комплекса по перевалке нефти в Кольском заливе, предназначенного для обслуживания проекта «Восток Ойл», поплатилось АО «ГТ МОРСТРОЙ».

    За то, что занимается разработкой и поставками паротурбинных установок для энергетической и оборонной промышленности, в санкционный список внесли АО «Завод Киров-Энергомаш». По версии Мнфина США, турбины завода устанавливают на российские атомные военные корабли, включая подводные лодки и авианосцы.

    За разработку, производство и модернизацию ракет, радиолокационных станций боевого наблюдения и артиллерии, находящихся на вооружении Вооруженных сил России, санкциями наградили тульское ПАО «НПО Стрела», у которого в Петербурге, согласно данным СПАРК, имеется подразделение — «Санкт-Петербургский филиал ПАО "НПО "СТРЕЛА"»

    В список внесли разработчика и изготовителя двигателя внутреннего сгорания ФГ-40 для российских БПЛА ООО «НПО "АМБ"», которое располагается в Колпино.

    Включен в санкционный список российский производитель стекла, выпускающий листовое и автомобильное стекло АО «Борский стекольный завод», в Петербурге у него есть подразделение — филиал АО «Борский стекольный завод» ARG Санкт-Петербург.

    Госпредприятие АО «Гознак» поплатилось за то, что производит валюту, банкноты и защитную продукцию — паспорта. Как считают в Минфине США, «Гознак» поддерживает Федеральную службу безопасности (ФСБ) тем, что производит криптографическую продукцию, а также способствует производству фальшивой валюты во всём мире. Именно «Гознак», считает Минфин США, несет ответственность за печать фальшивой ливийской валюты на сумму более 1 миллиарда долларов, что усугубило экономические проблемы Ливии.

    Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру»

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