Гроб и президенты в фекалиях. Житель Мурманска устроил перформанс в Петербурге из-за неприглашения РФ на саммит в Швейцарии

В День России жители Петербурга могли наблюдать пикап и прицеп с гробом, вокруг которого были венки и обмазанные фекалиями портреты европейских лидеров. Выяснилось, что перформанс организован в знак протеста против неприглашения России на «саммит мира», который пройдет в Швейцарии. «Фонтанка» пообщалась с водителем машины, на которого уже успели составить три протокола.
читатели «Фонтанки»
Валерию
«Я так решил показать европейцам и американцам, что есть такое государство Россия. Вы наверное помните, что 14 числа европейцы собираются проводить саммит по поводу боевых действий на Украине. Естественно, Россию туда не пригласили», — заявил Валерий, уточнив, что не против, чтобы и РФ поучаствовала в данном мероприятии.
По его словам, 99% жителей положительно реагируют на его прицеп — жмут руки, поднимают пальцы вверх, кто-то даже предлагал помочь с оплатой штрафов. Валерий уточнил, что полиция составила три протокола.
«Ну вот вся атрибутика, которая на прицепе висит, считается переоборудованием. Я должен через
15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.