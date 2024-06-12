Гроб и президенты в фекалиях. Житель Мурманска устроил перформанс в Петербурге из-за неприглашения РФ на саммит в Швейцарии

В День России жители Петербурга могли наблюдать пикап и прицеп с гробом, вокруг которого были венки и обмазанные фекалиями портреты европейских лидеров. Выяснилось, что перформанс организован в знак протеста против неприглашения России на «саммит мира», который пройдет в Швейцарии. «Фонтанка» пообщалась с водителем машины, на которого уже успели составить три протокола.

читатели «Фонтанки»

Валерию 52 года , он приехал в город на Неве из Мурманска. Мужчина — выпускник одного из ленинградских военных училищ. Себя он описал как «блуждающего пенсионера, патриота своей страны», который регулярно возит гуманитарную помощь.

«Я так решил показать европейцам и американцам, что есть такое государство Россия. Вы наверное помните, что 14 числа европейцы собираются проводить саммит по поводу боевых действий на Украине. Естественно, Россию туда не пригласили», — заявил Валерий, уточнив, что не против, чтобы и РФ поучаствовала в данном мероприятии.

По его словам, 99% жителей положительно реагируют на его прицеп — жмут руки, поднимают пальцы вверх, кто-то даже предлагал помочь с оплатой штрафов. Валерий уточнил, что полиция составила три протокола.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Ну вот вся атрибутика, которая на прицепе висит, считается переоборудованием. Я должен через 10 дней приехать сюда и показать им прицеп, что я всё снял. Еще протокол выписали за то, что я незаконно остановился на Конюшенном мосту», — пояснил собеседник «Фонтанки». Он уточнил, что во время проезда по мосту загорелся индикатор Check Engine, который показывает, что в одной из систем мотора произошел сбой или неисправны какие-то датчики. Мужчина заглушил машину, проверил всё и снова завел пикап — больше датчик не горел. Именно в этот момент, по словам Валерия, к нему подошли сотрудники ГАИ.



15–16 июня в Швейцарии пройдет саммит, в ходе которого планируется обсудить усилия стран по достижению мира на Украине. Россию туда не приглашали.

