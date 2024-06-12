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    Главный вход в Александро-Невскую лавру и Некрополь мастеров искусств закрыли из-за реставрации

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    Главный вход в Александро-Невскую лавру, а также Некрополь мастеров искусств закрыли, сообщил 12 июня «Фонтанке» читатель. Надвратную церковь Всех Скорбящих Радости (Скорбященская церковь), которая является главным входом на территорию Лавры, перекрыли для реставрационных работ, которые продлятся чуть менее 1,5 лет.

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    Как следует из данных о выданных ордерах, ведутся работы по восстановлению и ремонту гидроизоляции надвратной церкви. Ордер выдан АО «Ренессанс-Реставрация» и действует до 12 октября 2025 года.


    Заказчиком работ является предприятие Минкультуры РФ — ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».

    Попасть в Лавру, Некрополь мастеров искусств (Тихвинское кладбище) и в Некрополь XVIII века (Лазаревское кладбище) можно, однако для этого придется пройти в обход по Лаврскому проезду, 2-му Лаврскому мосту, набережной реки Монастырки. Для прохода к некрополям надо пройти весь этот путь, а затем перейти через 1-й Лаврский мост.

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