Путин поделился впечатлением от встречи с военными командирами

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая накануне встреча с командующими военных округов произвела на него хорошее впечатление. Об этом глава государства рассказал 12 июня после вручения государственных наград в Кремле.



«Они профессионалы, отдают себе отчет в том, что делают и будут делать завтра»,— заявил Владимир Путин.



По словам главы государства, в России на всех уровнях выросла «замечательная плеяда» военных командиров.



Днем 12 июня Кремль сообщил о том, что накануне Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны, начальником Генштаба и руководителями военных округов. Обсуждался текущий ход спецоперации и планы.

