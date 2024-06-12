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    Путин поделился впечатлением от встречи с военными командирами

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    Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшая накануне встреча с командующими военных округов произвела на него хорошее впечатление. Об этом глава государства рассказал 12 июня после вручения государственных наград в Кремле.

    «Они профессионалы, отдают себе отчет в том, что делают и будут делать завтра»,— заявил Владимир Путин.

    По словам главы государства, в России на всех уровнях выросла «замечательная плеяда» военных командиров.

    Днем 12 июня Кремль сообщил о том, что накануне Владимир Путин провел встречу с главой Минобороны, начальником Генштаба и руководителями военных округов. Обсуждался текущий ход спецоперации и планы.

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