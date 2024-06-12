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    Путин вручает государственные награды в честь Дня России

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    Владимир Путин проводит к Кремле традиционную для 12 июня церемонию награждения лауреатов государственных наград. Приурочена она ко Дню России.

    В своей вступительной речи глава государства поздравил сограждан с праздником. «Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием её многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед. Cчитаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества», — заявил он.

    По сложившейся традиции в этот день Владимир Путин вручает золотые медали героям труда, а также государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства и за выдающиеся достижения в ряде областей. Государственные награды вручаются за 2023 год.

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