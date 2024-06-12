    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Небольшая облачность, Сильный дождь

    Ощущается как 17

    0 м/с, штиль

    755мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd89.02eur95.74

    Три флагштока у парка 300-летия подняли флаги в День России, несмотря на капризы погоды

    1526
    6 комментариев

    Три флагштока напротив парка 300-летия Петербурга на берегу Финского залива утром 12 июня подняли флаги. Полюбоваться мировыми рекордсменами можно будет несколько часов.

    «В эти дни в Петербурге довольно капризная и переменчивая погода, ожидаются сильные порывы ветра, возможны даже грозы. Однако по случаю Дня России мы сегодня хоть и ненадолго, но всё равно подняли флаги, чтобы петербуржцы и туристы могли полюбоваться ими в праздник. Флаги будут подняты максимально долго, пока не усилится ветер», — рассказал Игорь Краснов, генеральный директор АО «Зенит-Арена».

    ПоделитьсяПоделиться

    Напомним, флаг Российской Федерации на одном из флагштоков имеет самую большую площадь полотна, поднятого на флагштоке.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ФлагштокДень России
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close