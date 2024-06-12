Три флагштока у парка 300-летия подняли флаги в День России, несмотря на капризы погоды

Три флагштока напротив парка 300-летия Петербурга на берегу Финского залива утром 12 июня подняли флаги. Полюбоваться мировыми рекордсменами можно будет несколько часов.
«В эти дни в Петербурге довольно капризная и переменчивая погода, ожидаются сильные порывы ветра, возможны даже грозы. Однако по случаю Дня России мы сегодня хоть и ненадолго, но всё равно подняли флаги, чтобы петербуржцы и туристы могли полюбоваться ими в праздник. Флаги будут подняты максимально долго, пока не усилится ветер», — рассказал Игорь Краснов, генеральный директор АО «Зенит-Арена».
Напомним, флаг Российской Федерации на одном из флагштоков имеет самую большую площадь полотна, поднятого на флагштоке.