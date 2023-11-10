Флагштоки перед «Газпром Ареной» установили мировой рекорд по высоте и площади флагов

Три флагштока напротив парка 300-летия Петербурга на берегу Финского залива внесены в Книгу рекордов России как самая высокая группа трёх флагштоков в мире. Флаг Российской Федерации на одном из них стал флагом с самой большой площадью полотна, поднятого на флагштоке, сообщает 10 ноября пресс-служба АО «Зенит-Арена».
Флагштоки общей высотой 179,5 метра от уровня моря — ноль по Балтийской системе высот установлены в акватории залива на специальных гидротехнических сооружениях. На них поднимают флаги, каждый из которых имеет площадь 2400 квадратных метров.
17 июня этого года на флагштоках подняли флаги Российской империи, СССР и Российской Федерации. В Кремле сообщали, что президент России Владимир Путин наблюдал за подъемом с воды на яхте. Церемонию приурочили к 165-летию появления флага Российской империи, 100-летию Красного знамени и 330-летию триколора Петра Первого.