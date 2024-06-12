На этих 7 российских морях летом точно не будет толп туристов. Чем заняться на северных берегах

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Хотите отдохнуть этим летом на море, но так, чтобы без толп туристов? В России как минимум семь морей, где отдыхающих практически не бывает. Все они расположены на севере. Рассказываем, можно ли там купаться и чем еще заняться.



Баренцево море

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Это окраинное море Северного Ледовитого океана омывает берега России и Норвегии. Оно неглубокое — в среднем около 222 метров. Море считается одним из самых чистых в Европе. На его побережье находится Мурманск.



Какая температура у воды: зимой средняя температура воды в Баренцевом море колеблется в интервале от +3 до +4 градусов, летом — в пределах от +6 до +10 градусов. Впрочем, у берегов вода местами прогревается до +16…+17 — и некоторым удается здесь искупаться.

Что здесь делать? Популярностью у туристов пользуется Териберка — село в Мурманской области, где снимали фильм «Левиафан». Сюда едут наблюдать за китами, смотреть на северное сияние и знакомиться с заполярной природой. Еще на берегах Баренцева моря организуют туры на джипах по тундре и рыбалку: можно поймать палтуса, пикшу, морского окуня и зубатку.

Белое море

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Еще одно море Северного Ледовитого океана — Белое. Оно — внутреннее, омывает только берега России и, по сути, представляет собой залив Баренцева. К нему выходят Архангельская и Мурманская области, а также Республика Карелия.



Какая температура у воды: в январе вода в море замерзает, а летом прогревается максимум до +17.

Что здесь делать? У берегов Белого моря расположен Кандалакшский заповедник — сюда часто приезжают, чтобы прогуляться по экотропам. Еще одна достопримечательность — поселок Умба, где сохранились традиционные поморские дома.



Для знакомства с Белым морем можно отправиться и на Соловецкие острова, куда летом ходит теплоход от карельских городов Кеми и Беломорска. Либо на остров Кий — там находится Крёстный монастырь XVII века.

Карское море

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Это одно из самых холодных морей России и мира. Большую часть года море покрыто льдами. Оно омывает берега Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края.

Какая температура у воды: даже летом температура редко превышает +6 градусов, а зимой вода превращается в лед.



Что здесь делать? Чаще всего туристы посещают Карское море в составе организованных туров — во время морских круизов или путешествий на вездеходах. Стартуют они в том числе из Салехарда, Норильска и Воркуты. В окрестностях моря можно познакомиться с обычаями ненцев, увидеть айсберги и остров Диксон с самым северным городом России.

На полуострове Ямал популярно восхождение к леднику Романтиков — одному из самых северных оледенений в России. Обычно к нему отправляются из Салехарда. Море Лаптевых

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Море Лаптевых получило свое название в честь российских полярных исследователей — двоюродных братьев Дмитрия и Харитона Лаптевых. Они внесли значительный вклад в изучение Арктики в XVIII веке. Море омывает берега Красноярского края и Якутии.



Какая температура у воды: летом она редко превышает 0 градусов. Большую часть времени поверхность моря покрыта льдом.

Что здесь делать? Из-за сложной транспортной доступности и сурового климата к этому морю туристы практически не ездят. Чаще всего здесь оказываются в ходе круизных туров по северным морям России.

На берегу моря Лаптевых расположен якутский поселок Тикси с самым северным портом нашей страны. Зимой, в полярную ночь, здесь можно наблюдать невероятное северное сияние. А летом сюда ходят круизные лайнеры из Якутска. Восточно-Сибирское море

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Это море называют самым суровым из всех арктических морей. Оно омывает берега Якутии и Чукотского автономного округа. Его средняя глубина составляет 66 метров, наибольшая — 915. Почти весь год море покрыто льдом, и даже когда оттаивает, по нему продолжают дрейфовать айсберги.

Какая температура у воды: летом местами до +5 градусов, зимой, весной и осенью — лед.

Что здесь делать? На берегу моря расположен Певек — самый северный город России. Еще одна достопримечательность — остров Врангеля с одноименным заповедником. Там можно посмотреть на остатки эскимосского стойбища 3000-летней давности, а также на овцебыков, песцов, моржей, тюленей и китов. Попасть туда можно только в составе экскурсионной группы. Чукотское море

Фото: avstraliavasin / iStock Поделиться Поделиться





Это самое восточное из всех российских морей. Оно расположено между Евразией и Северной Америкой — через море проходит линия перемены дат: место, где завтра сменяет сегодня. У него небольшая глубина — в среднем, 71 метр.

Какая температура у воды: летом в южной части море местами прогревается до +12 градусов. Зимой вода превращается в лед.

Что здесь делать? По Чукотскому полуострову путешествуют, в основном, в составе организованных туров. Большая часть популярных у туристов достопримечательностей расположена ближе к берегам Берингова моря. Водами и Берингова, и Чукотского омывается, например, мыс Дежнева — самая восточная точка Евразии. Ее называют местом, с которого начинается день. Берингово море

Фото: Ivkovich / iStock Поделиться Поделиться





Море, названное в честь российского мореплавателя Витуса Беринга, отделено от Тихого океана Алеутскими и Командорскими островами. Оно омывает берега России (Чукотку и Камчатку) и США, а его максимальная глубина составляет 5500 метров. В этом море обитают более 400 видов рыб, включая промысловых, а также тюлени, моржи и несколько видов китов.

Какая температура у воды: в июле-августе среднемесячная температура изменяется от +4 градусов на севере до +13 градусов на юге.

Что здесь делать? Можно исследовать берега Чукотки: самый восточный в России город Анадырь, бухту Провидения и Китовую аллею — захоронение XIV–XV века (времени расцвета китобойного промысла).

Еще в Беринговом море находятся Командорские острова — край России с нетронутой природой, которая потрясает воображение.



В единственном месте с постоянным присутствием человека — на острове Беринга — проживает всего 700 человек. На остальной территории водится много песцов, морские котики, северные олени, норки, сивучи — морские львы, а также очень много китов. Подробнее — у наших коллег из «Вокруг света».

