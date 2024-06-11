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    Золотистоголовая игрунка из Ленинградского зоопарка отпраздновала седьмой день рождения. С возрастом она полюбила «говорить» (видео)

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    Золотистоголовая львиная игрунка Зира из Ленинградского зоопарка отпраздновала свой седьмой день рождения. Видео с именинницей опубликовали 11 июня в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

    Из публикации можно узнать о самых любимых угощениях питомицы — насекомых, фруктах и цветах клевера — и о том, как она меняется с возрастом. Вообще Зире свойственны скромность и пугливость, но с годами в ней все явственней стала проявляться «бойкая сторона». Так, например, она полюбила «говорить».

    Свое имя Зира получила в честь травянистого растения, поскольку, как и все золотистоголовые игрунки, обладает своеобразным пряным запахом. Двух ее бывших партнеров, кстати, звали Шафран и Анис.

    Сейчас Зира живет в одном вольере со своим «хорошим другом» — обыкновенной игрункой Хавьером — пока ей ищут новую пару.

    Другие экзотические обитатели Ленинградского зоопарка — полосатые мангусты - не оценили похолодание и решили лечь поближе друг к другу и насладиться теплом.

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    ИгрункаЗираЛенинградский зоопарк
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