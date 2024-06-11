Золотистоголовая игрунка из Ленинградского зоопарка отпраздновала седьмой день рождения. С возрастом она полюбила «говорить» (видео)

Золотистоголовая львиная игрунка Зира из Ленинградского зоопарка отпраздновала свой седьмой день рождения. Видео с именинницей опубликовали 11 июня в группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

Из публикации можно узнать о самых любимых угощениях питомицы — насекомых, фруктах и цветах клевера — и о том, как она меняется с возрастом. Вообще Зире свойственны скромность и пугливость, но с годами в ней все явственней стала проявляться «бойкая сторона». Так, например, она полюбила «говорить».

Свое имя Зира получила в честь травянистого растения, поскольку, как и все золотистоголовые игрунки, обладает своеобразным пряным запахом. Двух ее бывших партнеров, кстати, звали Шафран и Анис.

Сейчас Зира живет в одном вольере со своим «хорошим другом» — обыкновенной игрункой Хавьером — пока ей ищут новую пару.