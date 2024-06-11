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    Петербуржец заявил о краже миллиона евро из банковской ячейки

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    Спустя три месяца после задержания и ареста обвиняемого в краже из депозитария на Мичуринской улице свою ячейку проверил еще один клиент «РосДорБанка». Он указал на ущерб в миллион евро.

    По данным «Фонтанки», держатель ячейки обратился в полицию 11 июня, в этот же день он проверял ее содержимое. Деньги спокойно лежали с начала 2023 года. Когда именно они пропали, неизвестно, но следствием установлено, что в марте 2024-го до депозитария добрался Артур Барбынца. Он умудрился вскрыть несколько ячеек депозитария с защитой королевского уровня и унести из банка денег и драгоценностей на сумму порядка миллиарда рублей.

    Вероятно, ущерб по делу вырастет еще на миллион евро.

    Заявитель занимается бизнесом, связанным в том числе с переработкой мусора.

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