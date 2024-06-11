Трое рабочих пострадали при монтаже сцены на ВДНХ в Москве. Они упали с 8-метровой высоты

Строительные леса обрушились на ВДНХ возле фонтана «Дружба народов» в Москве. Три человека пострадали, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах во вторник, 11 июня.

Леса рухнули при монтаже сцены, в результате чего трое рабочих упали на асфальт с высоты восьми метров.

«Они находятся в скорой, их осматривают медики», — говорится в сообщении.

Накануне «Фонтанка» писала о госпитализации рабочего, который участвовал в ремонте кровли Дворца искусств в Иваново. Он пострадал при пожаре на крыше здания.