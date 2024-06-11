Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила освободить участников спецоперации от процентов по кредитам. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена в 2023 году. Предложение по данному вопросу направлено правительству РФ.



«...Проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество», — говорится в докладе.



Помимо этого Москалькова предложила упростить порядок получения страховых выплат участникам СВО. Еще омбудсмен озвучила следующее предложение: «Рассмотреть вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции».

