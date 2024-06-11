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    Москалькова предложила освободить участников СВО от процентов по кредитам

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    Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила освободить участников спецоперации от процентов по кредитам. Об этом говорится в докладе о деятельности омбудсмена в 2023 году. Предложение по данному вопросу направлено правительству РФ.

    «...Проработать вопросы об освобождении участников специальной военной операции от выплат процентов по кредитам и членов семей участников специальной военной операции от налога на имущество», — говорится в докладе.

    Помимо этого Москалькова предложила упростить порядок получения страховых выплат участникам СВО. Еще омбудсмен озвучила следующее предложение: «Рассмотреть вопрос о включении в состав получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников специальной военной операции».

    Также Москалькова предложила ввести коэффициент для регионов, находящихся под обстрелами. Это касается времени действия военного положения. По словам омбудсмена, несмотря на обстрелы со стороны Украины, местные жители продолжают работать и обеспечивать функционирование социальных объектов.

    «Представляется необходимым рассмотреть вопрос о введении районного коэффициента для работников указанных регионов на время действия военного положения», — уточняется в докладе Москальковой.

    По запросам Татьяны Москальковой в 2023 году представители Красного Креста нашли в украинском плену 46 российских бойцов. 19 из них, по ее словам, смогли вернуться домой.

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