Прокуратура показала вагонетки, погубившие проходчика в метро Петербурга. У состава могли отказать тормоза

Прокуратура петербургского метрополитена проводит проверку после гибели рабочего под вагонеткой в перегонном тоннеле строящейся станции в Кировском районе города. По словам машиниста, у состава отказали тормоза, стало известно «Фонтанке» 11 июня.
Как сообщили в прокуратуре Петербурга, надзорное ведомство установит, кто из ответственных сотрудников контролировал соблюдение техники безопасности на объекте, а также оценит исполнение законодательства об охране труда. «При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
По предварительной информации «Фонтанки», накануне около девяти часов утра бригада шла к месту работ на уклоне шахты, за ней следовал электровоз с открытыми вагонетками с мусором. Со слов 32-летнего машиниста, при повороте на развилке у состава отказали тормоза. Вагонетки сошли с рельсов, одна из них придавила 35-летнего проходчика, отставшего от группы. Он погиб на месте.
Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.
В «Метрострое Северной столицы» пообещали оказать всестороннее содействие в выяснении причин произошедшего.