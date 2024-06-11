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    Прокуратура показала вагонетки, погубившие проходчика в метро Петербурга. У состава могли отказать тормоза

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    Прокуратура петербургского метрополитена проводит проверку после гибели рабочего под вагонеткой в перегонном тоннеле строящейся станции в Кировском районе города. По словам машиниста, у состава отказали тормоза, стало известно «Фонтанке» 11 июня.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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    Как сообщили в прокуратуре Петербурга, надзорное ведомство установит, кто из ответственных сотрудников контролировал соблюдение техники безопасности на объекте, а также оценит исполнение законодательства об охране труда. «При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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    По предварительной информации «Фонтанки», накануне около девяти часов утра бригада шла к месту работ на уклоне шахты, за ней следовал электровоз с открытыми вагонетками с мусором. Со слов 32-летнего машиниста, при повороте на развилке у состава отказали тормоза. Вагонетки сошли с рельсов, одна из них придавила 35-летнего проходчика, отставшего от группы. Он погиб на месте.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
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    Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.

    В «Метрострое Северной столицы» пообещали оказать всестороннее содействие в выяснении причин произошедшего.

    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга
    Фото: Прокуратура г. Санкт-Петербурга

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