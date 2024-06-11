На ПМЭФ к Альянсу по защите детей в цифровой среде присоединилась крупная платформа объявлений

Одна из задач сотрудничества Авито с Альянсом — совместное исследование и предотвращение цифровых угроз Фото: предоставлено Авито Поделиться Поделиться





6 июня на Петербургском международном экономическом форуме состоялось подписание соглашения между Альянсом по защите детей в цифровой среде и онлайн-платформой Авито. Партнеры планируют объединить усилия и создать новые программы для обучения детей основам безопасности в интернете.

Цель Альянса, к которому присоединился сервис Авито, — создание безопасной интернет-среды, где подростки получат возможность учиться, дружить и развлекаться в виртуальном пространстве. На текущий момент обучение в Альянсе прошло более 20 тысяч детей, организация выпустила несколько крупных исследований, в том числе о рисках будущего. Альянс работает с детьми разного возраста по всей России, а также за границей.

Альянс работает с детьми разного возраста по всей России, а также за границей Фото: Елена Разина Поделиться Поделиться





— В Альянс, созданный в 2021 году, входят девять крупнейших IT-компаний. Мы решили расширить клуб учредителей и пригласили компанию Авито, — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова. — Эта компания социально ориентирована, у Авито есть уникальные разработки на тему безопасных покупок товаров и услуг в интернете. С их помощью мы хотели бы обогатить наши знания, чтобы разрабатывать новые технологические решения, в том числе через различные обучающие платформы. Также надеюсь, что в следующем году мы представим аудитории глобальное исследование о безопасности в онлайне, которое проведем совместно.

У Авито в вопросах безопасного интернета накоплен большой опыт Фото: Елена Стадниченко Поделиться Поделиться





Одна из задач подписания соглашения — исследование цифровых угроз.

— Подписание сегодняшнего документа — важный для нас шаг, ведь речь идет об обучении детей основам безопасности в интернете. Это наши будущие пользователи, поэтому инвестиции в их образование, цифровую безопасность крайне важны для нас, — подчеркнул управляющий партнер по поддержке бизнеса Авито Иван Гуз. — У коллег из Альянса есть хорошие обучающие программы, у Авито в вопросах безопасного интернета накоплен большой опыт — мы можем предложить учебно-методические материалы, которые в легкой и понятной форме объясняют детям, что такое безопасное и небезопасное поведение в интернете, а также различные обучающие игры, которые рассказывают, что в киберпространстве делать хорошо, а что плохо.

Авито участвует в проекте «Цифровой ликбез», а также развивает собственную обучающую онлайн-игру «Стражи Авито». Популярная онлайн-платформа продолжит работу по обеспечению безопасности детей в интернете уже в новом формате и совместно с коллегами.