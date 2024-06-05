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    В Кремле рассказали о культурной программе Владимира Путина. Он посетит Царское Село

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    12 комментариев

    Президент России Владимир Путин, прибывший в Петербург накануне Петербургского международного экономического форума, сегодня вечером посетит Царское Село. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 5 июня.

    «В Санкт-Петербурге, помимо рабочей программы, у Путина будет и культурная», — говорится в сообщении.

    Накануне юбилея поэта и писателя Александра Пушкина российский лидер посетит выставку в Царском Селе, посвященную 225-летию Пушкина, и осмотрит музей-лицей.

    Ранее «Фонтанка» писала, что на ПМЭФ продемонстрировали родословное древо Владимира Путина. Рассмотреть там что-либо оказалось непросто. Президент РФ планирует выступить на ПМЭФ в Петербурге 7 июня.

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    Комментарии 12

    Борис Самохвалов05 Июн 2024 в 17:08
    Пора примерять царские шмотки )
    +3−0
    28206267505 Июн 2024 в 16:20
    Тронный зал так и манит?
    +8−1
    28185545905 Июн 2024 в 15:08
    Ещё бы заехал бы всем комментаторам на фонтанке!!!
    +5−9
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