Президент России Владимир Путин, прибывший в Петербург накануне Петербургского международного экономического форума, сегодня вечером посетит Царское Село. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 5 июня.
«В Санкт-Петербурге, помимо рабочей программы, у Путина будет и культурная», — говорится в сообщении.
Накануне юбилея поэта и писателя Александра Пушкина российский лидер посетит выставку в Царском Селе, посвященную 225-летию Пушкина, и осмотрит музей-лицей.
Ранее «Фонтанка» писала, что на ПМЭФ продемонстрировали родословное древо Владимира Путина. Рассмотреть там что-либо оказалось непросто. Президент РФ планирует выступить на ПМЭФ в Петербурге 7 июня.
В Кремле рассказали о культурной программе Владимира Путина. Он посетит Царское Село
Президент России Владимир Путин, прибывший в Петербург накануне Петербургского международного экономического форума, сегодня вечером посетит Царское Село. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 5 июня.
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