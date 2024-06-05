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    Нападение на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова в Комарово стало делом о покушении на убийство

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    3 комментария

    Уголовное дело возбудили по факту нападения на женщину в частном доме в поселке Комарово. Об этом 5 июня сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу.

    Дело расследуется по статье о покушении на убийство группой лиц, сопряженном с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ).

    «Предварительно установлено, что неизвестные лица напали на женщину с ножом в поселке Комарово в частном доме. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственных органов ГСУ СКР», - добавили в ведомстве.

    Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратурой Курортного района. «Надзорным ведомством осуществляется координация действий правоохранительных органов на месте происшествия», - заявили там.

    По нашим данным, пострадавшей оказалась жена экс-директора СЗИУ РАНХиГС Владимира Шамахова Галина. Предварительно, двое неизвестных в масках и темной одежде напали с ножом на женщину, когда та была на даче, после чего сбежали. Проникающие ранения 68-летняя пострадавшая получила в том числе в шею. Сейчас пострадавшая в реанимации, ее состояние стабильное.

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    Комментарии 3

    Панкихой05 Июн 2024 в 14:30
    Покажите хоть фото-видео, как и где там следствие работает. Когда в каких-то свинороях кого прибьют, так показываем на всю страну. Покажите дом, участок. Интересно.
    +1−0
    Огромная польза!05 Июн 2024 в 14:28
    Украинский след?
    +0−0
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