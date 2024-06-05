Нападение на жену экс-директора СЗИУ РАНХиГС Шамахова в Комарово стало делом о покушении на убийство

Уголовное дело возбудили по факту нападения на женщину в частном доме в поселке Комарово. Об этом 5 июня сообщает ГСУ Следственного комитета РФ по Петербургу.



Дело расследуется по статье о покушении на убийство группой лиц, сопряженном с разбоем (ч. 3 ст. 30, п. «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ).

«Предварительно установлено, что неизвестные лица напали на женщину с ножом в поселке Комарово в частном доме. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственных органов ГСУ СКР», - добавили в ведомстве.