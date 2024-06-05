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    Мобилизованный россиянин, подорвавший спящих сослуживцев, получил 23 года колонии

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    6 комментариев

    2-й Западный окружной военный суд огласил приговор мобилизованному Дмитрию Лобовикову, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в казарму с сослуживцами в Белгородской области. Подробности сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС 5 июня.

    Трагедия произошла в январе 2023 года. Около 5 часов утра пьяный мобилизованный из Свердловской области сорвал кольцо с гранаты и из хулиганских побуждений бросил ее в казарму, где спали его сослуживцы. При взрыве погибли 7 человек, еще 16 бойцов пострадали.

    В суде Лобовиков заявил, что не имел умысла убивать мобилизованных, настаивал на несчастном случае и действии алкоголя. В итоге мужчину лишили воинского звания «младший сержант» и приговорили к 23 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 70 тыс. рублей.

    В мае в Петербурге осудили за убийство еще одного мобилизованного. Пьяный мужчина взял нож и нанес возлюбленной множественные и хаотичные удары после новости о том, что она беременна не от него. Он получил 12 лет колонии строгого режима.

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    Комментарии 5

    BlackAdder05 Июн 2024 в 14:28
    отчего такой маленький штраф, родственникам погибших компенсация не положена?!
    +1−0
    Zнаворотник05 Июн 2024 в 14:15
    почему трагедия?
    +4−0
    VKuser13319418705 Июн 2024 в 14:12
    70 тыс - стоимость гранаты?
    +3−0
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