Мобилизованный россиянин, подорвавший спящих сослуживцев, получил 23 года колонии

2-й Западный окружной военный суд огласил приговор мобилизованному Дмитрию Лобовикову, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в казарму с сослуживцами в Белгородской области. Подробности сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС 5 июня.
Трагедия произошла в январе 2023 года. Около 5 часов утра пьяный мобилизованный из Свердловской области сорвал кольцо с гранаты и из хулиганских побуждений бросил ее в казарму, где спали его сослуживцы. При взрыве погибли
В суде Лобовиков заявил, что не имел умысла убивать мобилизованных, настаивал на несчастном случае и действии алкоголя. В итоге мужчину лишили воинского звания «младший сержант» и приговорили к
В мае в Петербурге осудили за убийство еще одного мобилизованного. Пьяный мужчина взял нож и нанес возлюбленной множественные и хаотичные удары после новости о том, что она беременна не от него. Он получил