Мобилизованный россиянин, подорвавший спящих сослуживцев, получил 23 года колонии

2-й Западный окружной военный суд огласил приговор мобилизованному Дмитрию Лобовикову, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в казарму с сослуживцами в Белгородской области. Подробности сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС 5 июня.



Трагедия произошла в январе 2023 года. Около 5 часов утра пьяный мобилизованный из Свердловской области сорвал кольцо с гранаты и из хулиганских побуждений бросил ее в казарму, где спали его сослуживцы. При взрыве погибли 7 человек , еще 16 бойцов пострадали.

