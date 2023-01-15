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    Восемь военных пропали после взрыва под Белгородом. Вероятно, дело в гранате

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    Продолжаются поиски восьмерых военнослужащих после детонации боекомплекта в Корочанском районе Белгородской области. Об этом 15 января пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

    По данным агентства, боекомплект сдетонировал «в результате непреднамеренного подрыва ручной гранаты сержантом в спальном помещении в месте дислокации военнослужащих». Погибли три человека, еще 16 военных, включая виновника инцидента, пострадали и были доставлены в больницу. Восемь человек числятся пропавшими без вести.

    О взрыве, пожаре и погибших в бывшем сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сообщили информагентства. Причиной называлась «детонация боеприпасов».

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